به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد ولیزاده مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت در همایش سیگار و سیاستگذاری سلامت محور که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، گفت: سیگار هزینههای بسیاری به کشور و نظام سلامت تحمیل میکند؛ با فرض مصرف ۵۵ میلیارد نخ سیگار که ایرانیها سالیانه مصرف میکنند ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه به نظام سلامت تحمیل میشود.
وی ادامه داد: مصرف دخانیات منجر به غیبت از کار، ناتوانی، مرگ زودرس و آتش سوزی میشود که هزینهای بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه اقتصادی به کشور دارد و به عبارتی در مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور در اثر مصرف دخانیات دود میشود.
ولیزاده تصریح کرد: در صورتی که برنامه ریزی درست برای پیشگیری و مهارت اپیدمی دخانیات صورت نگیرد ایران، مصر و پاکستان تا ۴۰ سال آینده بیشترین میزان مصرف دخانیات را در دنیا خواهند داشت.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به راهکار سازمان بهداشت جهانی برای کاهش مصرف دخانیات گفت: سازمان بهداشت جهانی با مطالعاتی که انجام داده ۶ راهکار کلیدی را برای کاهش تقاضا و مصرف پیشنهاد داده است که بهترین راهکار افزایش مالیات دخانیات است اما متأسفانه ایران یکی از ضعیفترین کشورها در افزایش مالیات به دخانیات است.
وی گفت: در ایران به ۲۰ درصد قیمت خرده فروشی مالیات تعلق میگیرد در حالی که باید این رقم به ۷۰ درصد برسد و علی رغم اینکه وزارت بهداشت درباره اهمیت افزایش مالیات مدام اطلاع رسانی میکند و هشدار میدهد اما همچنان مالیات و سیگار در ایران پایین است.
ولیزاده بیان کرد: برخی در ایران به بهانه جلوگیری از قاچاق شرکتهای تولید سیگار ایجاد کردند و با ادعای اینکه صنعتی راه اندازی شده و باید از آن حمایت شود مانع افزایش مالیات و دخانیات میشوند متأسفانه زمینهای کشاورزی که برای کشت برنج و محصولات استراتژیک بود را به مزارع کشت توتون تبدیل کردند.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: ۶۰ درصد نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ سال در زمان خرید سیگار از آنها سوال نمیشود که چند سال دارند در حالی که ما در کشور ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال را داریم. ما در بسیاری از شهرستانها با شکل فروش سیگار در سوپرمارکتها مشکلی نداریم اما در تهران و سوپرمارکتها برای اصلاح شکل فروش سیگار موفق نبودیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم صدایمان را به گوش مسئولان عالی رتبه برسانیم چرا که بیش از ۸۵ درصد مردم دخانیات مصرف نمیکنند و باید سیاستهایی وضع شود که مصرف کنندگان دخانیات هزینه مصرف را خود بپردازند.
ولیزاده با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته به دنبال سود دخانیات در کشورهایی چون ایران هستند، گفت: کشورهای پیشرفته تولید دخانیات را کاهش دادهاند و به دنبال آن هستند که تولید و سود خود را در کشورهایی مانند ایران جبران کنند و متأسفانه ۸۰ درصد مصرف دخانیات در کشورهای توسعه یافته است.
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