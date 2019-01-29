ژاپن با رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی به فینال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی ژاپن برابر ایران ششمین پیروزی این تیم در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ بود که در ششمین بازی این تیم در این مسابقات به دست آمد تا سامورایی‌ها با رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی به دیدار نهایی راه پیدا کنند.

ژاپنی‌ها شروع مقتدرانه‌ای در جام نداشتند و با پیروزی‌های خفیف که بعضا با کمک اشتباهات داوری و VAR به دست آمد به مرحله نیمه نهایی رسیدند و در این مرحله توانستند ۳ بر صفر بر ایران غلبه کرده تا راهی فینال شوند.

قطر دیگر تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی نیز با رکورد ۱۰۰% پیروزی در این مرحله قرار دارد که اگر این تیم هم موفق به شکست دادن امارات شود، مثل ژاپن با رکورد ۱۰۰% پیروزی راهی فینال خواهد شد.