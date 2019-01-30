کارگاه آموزشی اخلاق ناظر بر جرایم ملی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فلسفه کارلسروهه آلمان کنفرانس و کارگاه آموزشی اخلاق ناظر بر جرایم ملی را در روزهای ۱۱ و ۱۲ آوریل ۲۰۱۹ برگزار می‌کند.

محورهای کلی کنفرانس شامل اخلاق کاربردی، اخلاق قانونی، فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی و اجتماعی است.

پس از ۱۱ سپتامبر، بسیاری از دولت‌ها اقدامات نظارتی خود را در تلاش برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم افزایش دادند. افزایش روزافزون نظارت دولت از طریق اینترنت، پیشرفت در پردازش داده‌ها، تشخیص چهره هوشمند و سایر فن آوری های دیگر برخی از این تلاش‌هاست. این موضوع باعث شد تا میزان بی‌سابقه‌ای از نظارت‌ها حتی از سویی دموکراسی‌های لیبرال بر شهروندان اعمال گردد و موجب مطرح شدن برخی مسائل اخلاقی، خصوصاً در رابطه با ارزش نسبی حفظ حریم خصوصی و امنیت شود. از سوی دیگر، بسیاری از محققان بر اهمیت حفظ حریم خصوصی برای شکوفایی افراد و همچنین برای عملکرد یک جامعه دموکراتیک تاکید دارند. این در حالیست که نظارت جمعی دولتی نقض جدی محرمانه بودن حریم شخصی شهروندان است. از سوی دیگر، تلاش‌های نظارتی گسترده و پیچیده، وعده امنیت بیشتری را می‌دهد. این تناقض سؤالاتی را پیرامون حریم خصوصی و اخلاق نظارت دولتی ایجاد می‌کند که برگزارکنندگان کارگاه و کنفرانس درصدد پاسخ به آن سؤالات هستند.

بر این اساس از علاقمندان دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود به آدرس ایمیل peter.koenigs@kit.edu در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۷۸۳۴ مراجعه گردد.