به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب‌های مصطفی رحماندوست روز پنجشنبه ۱۱ بهمن در پاتوق کتاب کتابخانه فجر برگزار می‌شود.

پاتوق کتاب عنوان سلسله نشست‌هایی است که با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و آشناسازی شهروندان با داستان‌نویسی توسط کانون ادبی کتابخانه فجر برگزار می‌شود و در نشست این هفته مصطفی رحماندوست در میان علاقمندان حضور یافته و از خود و آثارش سخن می‌گوید.

در این برنامه با حضور اعضای کانون ادبی و علاقه مندان به کتاب آثار استاد مصطفی رحماندوست مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین در این برنامه گروه سرود باشگاه کتابخوانی فجر که متشکل از کودکان و نوجوانان باشگاه است از شعرهای رحماندوست چند قطعه اجرا می‌کنند. تقدیر از این نویسنده از دیگر بخش‌های این برنامه است.

مصطفی رحماندوست، متولد ۱۳۲۹ همدان، شاعر، قصه نویس و مترجم کتاب‌های کودکان و نوجوانان است. مدیر مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیر مسئول نشریات رشد، سردبیر رشد دانش آموز، سردبیر و پدیدآورنده سروش کودکان و نوجوانان، مدرس داستان‌نویسی و ادبیات کودکان، عضو هیات داوران جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان و جشنواره بین‌المللی تئاتر کودکان و نوجوانان، عضو هیئت‌های داوری کتاب سال، جشنواره‌های کتاب و مطبوعات کودکان و عضویت در شورای موسیقی کودکان و شورای کتاب کودک ایران از جمله فعالیت‌ها در کارنامه این نویسنده است. از رحماندوست تاکنون ۱۶۰ اثر به صورت مجموعه‌شعر برای کودکان و نوجوانان، تألیف و ترجمه داستان‌های کودکان و نوجوانان در ایران و جهان منتشر شده و تیراژ کتاب‌های او به بیش از پنج و نیم میلیون نسخه می‌رسد. او هم اکنون به تدریس داستان نویسی و ادبیات کودکان و نوجوانان مشغول است و به عنوان مسئول بخش کتاب‌های خارجی کودکان و نوجوانان در کتابخانه ملی فعالیت می‌کند.

ویژه برنامه پاتوق کتاب روز پنجشنبه ۱۱ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در کتابخانه فجر به نشانی بلواریافت‌آباد، ابراهیم‌آباد، خیابان اسدآبادی، ‌بوستان مینا برگزار می‌شود.