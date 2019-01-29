جریان اصولگرا با درگذشت «حبیبی» یک همسنگر فرزانه را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با صدور پیامی درگذشت «محمد نبی حبیبی» دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ



در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، خبر درگذشت یار دیرینه انقلاب و امام و رهبری، مبارز خستگی ناپذیر، مرحوم حاج محمدنبی حبیبی باعث تأثر و تألم فراوان گردید.



اینجانب سالهای متمادی چه در حوزه اداره کشور و چه در جریانات سیاسی با ایشان همکاری داشتم و در این سال‌ها مرحوم حبیبی را برادری دلسوز، پرتلاش، متواضع و متعهد به اصول و مبانی انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل(ره) و همراه و وفادار به مقام معظم رهبری یافتم.



امروز نه فقط حزب موتلفه اسلامی، بلکه جبهه پیروان خط امام و رهبری و جریان اصولگرایی و همه دوستداران انقلاب یک همسنگر فرزانه را از دست داده است.

از سویدای دل ضایعه درگذشت مرحوم محمدنبی حبیبی را به ملت شریف ایران و رهبر معظم انقلاب و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بستگان و نزدیکان ایشان صبر و اجر مسألت دارم.



محمدرضا باهنر

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری