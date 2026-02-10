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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۵

«موسیقی فجر ۴۱» در آینه مهر؛

سلام به افغانستان در رودکی!؛ «مستاگ پهره» به خانه موسیقی تهران رسید

سلام به افغانستان در رودکی!؛ «مستاگ پهره» به خانه موسیقی تهران رسید

دومین روز از برگزاری چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر با اجرای هفت گروه و هنرمند موسیقی در تالارهای رودکی، سوره، خانه موسیقی تهران، فرهنگسرای بهمن و اریکه ایرانیان همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، پنج تالار اجرای موسیقی تهران سه شنبه ۲۱ بهمن میزبان هفت کنسرت در چارچوب دومین روز از برگزاری چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر است.

براساس جدول منتشر شده ستاد برگزاری، برنامه روز دوم موسیقی فجر چهل و یکم تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب زیر اعلام شده است.

* تالار رودکی

ساعت ۱۵:۳۰: کنسرت «سلام افغانستان»

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت گروه سرود «آفاق» و گروه سرود «آوای ریحانه»

* تالار سوره حوزه هنری

ساعت ۹:۳۰: کنسرت موسیقی کودک و نوجوان با عنوان «کودکانه ها»

* خانه موسیقی تهران

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت گروه «مستاگ پهره (موسیقی منطقه سیستان و بلوچستان)

* فرهنگسرای بهمن

ساعت ۱۹: کنسرت مرتضی سرمدی

* سالن اریکه ایرانیان

ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت ماهور افشار

چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از ۲۰ تا ۲۶ بهمن به دبیری آرش امینی توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6744604
علیرضا سعیدی

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