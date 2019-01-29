کتاب «ارتباطات اجتماعی جدید عکاسی» ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات رسانه پژهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، در راستای فهم رسانه‌های جدید و تامین محتوای نظری پشتیبان در درک مسائل رسانه‌ای ایران، ترجمه کتاب «ارتباطات اجتماعی جدید عکاسی: زندگی دیجیتال در اینستاگرام» را در دست دارد.

کتاب«ارتباطات اجتماعی جدید در عکاسی: زندگی دیجیتال در اینستاگرام»، از طریق ترکیب نوآورانه از سه حوزه مطالعات تحرک، مطالعات واسطه و مطالعات بصری، به بررسی راه هایی می‌پردازد که اینستاگرام از طریق تجربیات بصری، رویکردهای اجتماعی را تغییر می دهد. برای پرداختن به پیچیدگی این موضوع، این کتاب به پنج گره های موضوعی تقسیم می شود (اشتراک عکس، روابط اجتماعی، بازاریابی رسانه های اجتماعی، حریم خصوصی و نظارت و هویت). این نوع از تقسیم بندی موضوعی – که در اینجا به عنوان ساختار این کتاب توضیح داده شده است – تحقیقات انتقادی را به‌گونه‌ای مفصل‌بندی می‌کند که به تفسیری منحصربفرد از پدیده‌ها نزدیک شود. ظهور فناوری تلفن‌های همراه هوشمند، رویکردها به رسانه‌های جدید را تغییر داده و صفحات جدیدی برای تفسیر فناوری ارتباطات انسانی و افزایش آن و در واقع، دسترسی به محتوای دیجیتال گشوده است. مردم با استفاده مداوم از آن‌ها و همچنین تشدید فعالیت عکس‌برداری، محتوا و نحوه به اشتراک‌گذاری را تغییر می‌دهند. علاوه بر این، تحولات فناورانه موجب تقویت گردش عکس از طریق اینترنت و پلتفرم رسانه های اجتماعی می شود. در این صورت، مشارکت آن‌ها در تشدید بازنمایی جهان، (از عکس کاپوچینو در صبح گرفته تا میهمانی شب جمعه با دوستان) غلبه عناصر بصری در بسیاری از فعالیت های روزانه را نشان می دهد.

این کتاب در مورد ویژگی های قابل توجه و قدرتمند پلتفرم محبوب اینستاگرام (برنامه‌ای در تلفن‌های همراه هوشمند که کاربران را قادر می‌سازد تا عکس‌های خود ثبت و پالایش کنند و در سایر شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند) و همچنین عناصر کلیدی شکل‌دهی فرایندهای ارتباطات بصری بحث می‌کند. برای انجام این کار، نحوه استفاده از تصاویر در انواع مختلف ارتباطات (بازاریابی، روابط اجتماعی و نظارت) بررسی می‌شود و نشان داده می‌شود که چگونه بصریت، درک افراد از جهان و زندگی رسانه‌ای آن‌ها را تغییر می‌دهد. این نگاه موجب می‌شود که بازخوانشی انتقادی از روابط متقابل و ترکیب‌شده تحرک (گوشی هوشمند تلفن همراه)، میانجی (پلتفرم) و زمینه‌های موضوعی – که پیش از این بدان اشاره شد – فراهم گردد و پویایی‌های در حال تغییر مشخص شود. پویایی‌هایی که توسط دیجیتالی شدن در ارتباطات بصری تعیین می‌شوند. همچنین این کتاب، برای فهم رشد کنش‌های بصری جدید، به بررسی نحوه روابط بین افراد، فناوری های بصری، کنش‌ها و تصاویر، جامعه و فرهنگ می پردازد . نواقص موجود در دسته بندی های ساختاری برای تفسیر شرایط میانجیگری تحرک، به بهبود شناخت کنش اجتماعی اشتراک عکس کمک نمی کند. این کتاب بر اساس ضرورت پیشبرد درک انتقادی موضوع‌محور در حوزه پیچیده رسانه های موبایلی و مطالعات بصری است.

این کتاب نوشته الیزا سرویفینلی، دانشیار گروه مطالعات جامعه شناسی در دانشگاه شفیلد است که مطالعات خود را بر روی رسانه‌های جدید و ارتباطات بصری متمرکز کرده است. کار ترجمه کتاب «ارتباطات اجتماعی جدید عکاسی: زندگی دیجیتال در اینستاگرام» به زودی توسط مجید سلیمانی ساسانی پایان خواهد یافت و توسط پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی منتشر می‌گردد.