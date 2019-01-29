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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی خبر داد

تداوم بارندگی تا فردا/ گرد و خاک در جنوب غرب کشور

تداوم بارندگی تا فردا/ گرد و خاک در جنوب غرب کشور

سازمان هواشناسی اعلام کرده بارندگی‌ها تا فردا هم در برخی از مناطق کشور تداوم می‌یابد اما روز پنجشنبه برای غالب مناطق کشور آسمانی صاف پیش‌بینی شده است.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: فعالیت سامانه بارشی از امروز بعدازظهر به تدریج در نیمه غربی کشور کاسته می‌شود و در شرق دریای خزر، شمال شرق و شرق کشور همچنان فعال خواهد بود. شدت بارش ها امروز سه شنبه در شرق مازندران و استان گلستان پیش بینی شده است.

احد وظیفه افزود: فردا چهارشنبه بارش‌ها در بخش‌هایی از شرق و شمال شرق و شرق دریای خزر ادامه خواهد داشت و روز پنجشنبه برای غالب مناطق کشور آسمانی صاف پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: امروز سه شنبه و اوایل وقت فردا چهارشنبه وزش باد شدید در مناطق شرق و جنوب شرق کشور باعث خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا می شود. همچنین امروز برای استان های تهران، البرز، قزوین، مرکزی، قم، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی وزش باد شدید پیش بینی شده و دریای خزر نیز امروز و فردا مواج است.

هوای تهران امروز قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید پیش بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت به ترتیب ۱۴ و ۲ درجه سانتی گراد اعلام شده است.

کد مطلب 4527554
مسعود بربر

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