تداوم بارندگی تا فردا/ گرد و خاک در جنوب غرب کشور

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: فعالیت سامانه بارشی از امروز بعدازظهر به تدریج در نیمه غربی کشور کاسته می‌شود و در شرق دریای خزر، شمال شرق و شرق کشور همچنان فعال خواهد بود. شدت بارش ها امروز سه شنبه در شرق مازندران و استان گلستان پیش بینی شده است.

احد وظیفه افزود: فردا چهارشنبه بارش‌ها در بخش‌هایی از شرق و شمال شرق و شرق دریای خزر ادامه خواهد داشت و روز پنجشنبه برای غالب مناطق کشور آسمانی صاف پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: امروز سه شنبه و اوایل وقت فردا چهارشنبه وزش باد شدید در مناطق شرق و جنوب شرق کشور باعث خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا می شود. همچنین امروز برای استان های تهران، البرز، قزوین، مرکزی، قم، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی وزش باد شدید پیش بینی شده و دریای خزر نیز امروز و فردا مواج است.

هوای تهران امروز قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید پیش بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت به ترتیب ۱۴ و ۲ درجه سانتی گراد اعلام شده است.