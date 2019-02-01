هفته پربارانی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمد اصغری گفت: امروز از معدود جمعه هایی است که جوی نسبتا پایدار و آرام را در اکثر مناطق کشور پیش رو داریم.

وی افزود: در طول هفته ای که امروز جمعه اش بود استان ایلام با ۱۳۲ میلی متر در بین مراکز رکورد دار کسب ریزش های آسمانی بود، شهرستان مریوان هم با ۱۶۹ میلی متر از این بابت در جایگاه نخست قرار داشت.

وی افزود: از فردا کشورمان متاثر از امواج بارشی خواهد شد.

کارشناس هواشناسی گفت: موج بالایی باعث بارندگی های خوبی در باند شمالی کشور خواهد شد، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل، ایلام، خراسان شمالی، زنجان، خراسان رضوی، تهران، البرز، قم کمی با تاخیر سمنان و مازندران باید منتظر بارش باشند.

وی تصریح کرد:‌با ورود موج پایینی که دارای رطوبت خوبی هم است، بعد از مدت ها هموطنان ما در سیستان و بلوچستان باید منتظر بارندگی های خوبی باشند. در هرمزگان حتی امروز شرایط برای وقوع بارش فراهم است اما اگر بخواهیم غروب یکشنبه یا صبح دوشنبه را پیش بینی کنیم اکثر بارش ها در سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی خواهد بود. مشهدی ها در جریان باشند بستر خوبی برای بارندگی در روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته فراهم می شود.

کارشناس هواشناسی گفت: یکی از هسته های بارشی در کرانه های دریای خزر و آذربایجان شرقی قرار می گیرد. وزش باد وضعیت مشترکی است که در اکثر مناطق کشور حاکم خواهد شد، این شرایط در عراق و سوریه باعث تولید کانون های گرد و خاک می شود.

وی افزود: متاسفانه ساکنین مناطق مرکزی باید پذیرای میهمانان ناخوانده باشند چون حداقل دو تا سه روز آینده این وضعیت پایدار است البته در بخش های مرکزی بارش هم داریم اما قابل توجه نیست.

اصغری ادامه داد: بطور کلی کاهش دما در روزهای یکشنبه و دوشنبه بسیار ملموس خواهد بود، امروز در تهران با وقوع وزش باد مواجه خواهیم شد و بارش های پایتخت که قابل مقایسه با هفته گذشته نیست، از فردا شروع می شود.