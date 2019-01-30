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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

گوگل از سایت های اروپایی در برابر حملات سایبری محافظت می کند

گوگل از سایت های اروپایی در برابر حملات سایبری محافظت می کند

سازمان ها و مقامات سیاسی در اروپا از این پس می توانند از خدمات رایگان گوگل برای حفاظت از سایت های خود در برابر حملات سایبری بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، با افزایش سواستفاده از فضای مجازی برای ضربه زدن به سیاستمداران و سرقت اطلاعات حساس سایت های سازمانهای مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی، یافتن روش هایی برای حفاظت از این نهادها اهمیت زیادی یافته است.

از همین رو گوگل برای ارائه خدماتی در این حوزه فعال شده و طرحی موسوم به سپر یا شیلد را راه اندازی کرده است. از این طریق ابزاری در اختیار کاربران علاقمند قرار می گیرد که به آنها کمک می کند از وب سایت های اینترنتی و داده های ذخیره شده خود در وب حفاظت کنند و مانع از موفقیت حملاتی موسوم به DOS شوند. این حملات از طریق ایجاد تقاضای بالای بازدید از یک سایت و سرویس اینترنتی انجام شده و به آفلاین شدن آن می انجامد.

گوگل می گوید طرح سپر را بدین منظور اجرا می کند که دیگر از کار انداختن هیچ وب سایتی امکان پذیر نباشد و اطلاعات حیاتی این سایت ها در مقاطع حساس از دسترس خارج نشود.

قرار است انتخابات پارلمان اروپا در ماه می سال جاری میلادی برگزار شود و به نظر می رسد تمایل به استفاده از خدمات طرح سپر گوگل ناشی از همین مساله باشد.

کد مطلب 4527674

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