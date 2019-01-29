به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی هفدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا ۳ بر صفر برابر ژاپن شکست خورد تا حسرت رسیدن به عنوان قهرمانی ۴۷ ساله شود. پس از این دیدار کی روش در نشست خبری اعلام کرد با این تیم به پایان راه رسیده است.

کی روش یک روز پس از این دیدار در پیامی از همه کسانی که در این هشت سال همراه او بوده اند تشکر کرد. متن پیام کارلوس کی روش به شرح زیر است:

«دوستان عزیز،

در درجه اول می خواهم از رئیس سابق فدراسیون، آقای کفاشیان تشکر کنم به خاطر فرصتی که به من داد تا در تیم ملی جمهوری اسلامی ایران مربیگری و مدیریت کنم. همینطور مراتب تقدیر خود را از ریاست فدراسیون فوتبال آقای تاج بابت اعتمادی که داشتند و بنده را در تیم ملی نگاه دارند.

این یک سفر بود که من با تمامی قوا تلاش کردم در خدمت منافع تیم ملی ایران باشم و مسیر خودم را بروم که البته همیشه با تعهد حرفه ای کامل و وفاداری بی چون و چرا به اهداف تیم ملی توام بوده است و هر آنچه در تجارب و دانش خود داشته ام را ارائه داده ام.

اکنون که پایان اینجاست، عمیق ترین کلمات خود را تقدیم به بازیکنان همیشه بی نظیر ایرانی می کنم، بابت سخاوتمندیشان، کاراکتر شان، پاییندی حرفه ای و یک اشتیاق بسیار منحصر بفرد برای پیشرفت و خدمت به تیم ملی. از شما بابت فداکاریها و وفاداریتان ممنونم. بابت دوستی که با شما دارم از شما تشکر می کنم و همینطور هیچ گاه فراموش نمی‌کنم که شما تبدیل به یکی از بهترین خانواده های فوتبالی در دوران زندگی من شده اید. خاطرات این سالیان بی شک تا آخر عمر در ذهن ما خواهد ماند.

همینطور می خواهم این کلمات خود را به کادر خود تقدیم کنم، این سفر هشت ساله بدون تلاش و حمایت های شما ممکن نبود. از شما بابت وفاداری و زحماتتان ممنونم.

همچنین مراتب تشکر و قدردانی خود را به تمام مربیان بازیکنان ایرانیم تقدیم می‌کنم، افرادی که در باشگاه ها این ورزشکاران را آماده حضور در تیم ملی می کنند، شما هم جزئی از موفقیت و دستاوردهای تیم ملی هستید.

در پایان - فراتر از همه چیز، به خاطر اینکه ما همیشه به خاطر شما بازی کردیم - می خواهم مراتب تقدیر خود را تقدیم به تمام هواداران ایرانی نمایم. من همیشه تلاش کرده ام تا با کمال فروتنی و احترام در خدمت مردم ایران باشم و بتوانم باعث خوشحالی و افتخار کشور شوم.

متواضعانه مقابل تمام مردم ایران بخاطر حمایتشان سر تعظیم فرود می آورم. همیشه تلاش کرده ام بهترین را انجام دهم تا بتوانم از این کشور بزرگ دفاع کنم، تا با کمال افتخار از طریق فوتبال به جهانیان آن احترام و تقدیری را که مردم ایران در طول هزاران سال در تاریخ داشته اند را نشان دهم.»