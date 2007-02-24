سرمربی تیم امید به قول خود عمل نکرد / ذوب آهن بهتر از فجر سپاسی بازی کرد

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز گفت: بگوویچ سرمربی تیم ملی امید، هفته قبل قول داده بود که حداقل "سوشا مکانی" دروازبان تیم ما را برای بازی مقابل ذوب آهن به تیم فجرسپاسی تحویل دهد اما او به قول خود عمل نکرد و حتی برای حرف خودش نیز ارزش قائل نشد.