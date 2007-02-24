سرمربی تیم امید به قول خود عمل نکرد / ذوب آهن بهتر از فجر سپاسی بازی کرد

غلامحسین پیروانی درگفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان این مطلب افزود: در روزی که 4 بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم مقابل تیم پرمهره ذوب آهن قرارگرفتیم و انصافا تیم حریف بهترازما بازی کرد اما نتیجه مساوی دراصفهان حکم پیروزی را برای تیم فجرسپاسی داشت وبه خاطراین نتیجه ازبازیکنانم تشکرمی کنم.
پیروانی با اشاره به قضاوت این دیدارخاطرنشان کرد: صحنه ای که منجربه ضربه پنالتی تیم ذوب آهن شد را اصلا ندیدیم و نمی توانم درباره آن قضاوت درستی داشته باشم، بنابراین بهتراست تا روز دوشنبه و زمان پخش برنامه تلویزیونی 90 صبرکنم . اما فکرمی کنم داوراین مسابقه درمجموع قضاوت خوبی داشت.
وی گفت : فجرسپاسی با توجه به بضاعت خود درجایگاه مناسبی قرار دارد و برای کسب رتبه بهتر درجدول درهفته های آینده بیش ازپیش تلاش خواهد کرد.
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