  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۳۷

غلامحسین پیروانی در گفتگو با مهر:

سرمربی تیم امید به قول خود عمل نکرد / ذوب آهن بهتر از فجر سپاسی بازی کرد

سرمربی تیم امید به قول خود عمل نکرد / ذوب آهن بهتر از فجر سپاسی بازی کرد

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز گفت: بگوویچ سرمربی تیم ملی امید، هفته قبل قول داده بود که حداقل "سوشا مکانی" دروازبان تیم ما را برای بازی مقابل ذوب آهن به تیم فجرسپاسی تحویل دهد اما او به قول خود عمل نکرد و حتی برای حرف خودش نیز ارزش قائل نشد.

غلامحسین پیروانی درگفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان این مطلب افزود: در روزی که 4 بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم مقابل تیم پرمهره ذوب آهن قرارگرفتیم و انصافا تیم حریف بهترازما بازی کرد اما نتیجه مساوی دراصفهان حکم پیروزی را برای تیم فجرسپاسی داشت وبه خاطراین نتیجه ازبازیکنانم تشکرمی کنم.

پیروانی با اشاره به قضاوت این دیدارخاطرنشان کرد: صحنه ای که منجربه ضربه پنالتی تیم ذوب آهن شد را اصلا ندیدیم و نمی توانم درباره آن قضاوت درستی داشته باشم، بنابراین بهتراست تا روز دوشنبه و زمان پخش برنامه تلویزیونی 90 صبرکنم . اما فکرمی کنم داوراین مسابقه درمجموع قضاوت خوبی داشت.

وی گفت : فجرسپاسی با توجه به بضاعت خود درجایگاه مناسبی قرار دارد و برای کسب رتبه بهتر درجدول درهفته های آینده بیش ازپیش تلاش خواهد کرد.
کد مطلب 452787

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها