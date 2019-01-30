عمده مشکلات ما مربوط به آمریکاست/ در برابر دشمن صف واحد باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی صبح چهارشنبه در مراسم تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی (ره) در حرم مطهر ایشان طی سخنانی گفت: آن چه در ۴۰ سال پیش در ایران به وقع پیوست حادثه کم نظیر تاریخی بود، عالم و فقیه و مجاهدی که از حوزه علمیه قم برخاسته و در مسند استاد حوزه و مرجعیت مردم عزیز ایران بود، اسلام، هویت دینی و هویت ملی ما را در خطر دید و تقیه را حرام دانست.

وی با بیان این که این اجتهاد امام سرآغاز نهضت عظیم اسلامی در این سرزمین شد، گفت: امام (ره) تشخیص داد، اساس اسلام، اعتقادات و فرهنگ دینی مردم در خطر قطعی قرار گرفته است و در این راه به همه پیروان خود و علاقمندان به نجات کشور گفت، تقیه حرام است.

وی گفت: آن ایمانی که باعث حرکت انقلابی شد، از قرن ها پیش در میان مردم این سرزمین بود، ایرانی ها از قرن ها پیش پیرو راه پیامبر(ص) و ائمه هدی بودند. دین، حوزه، علما و مراجع و بزرگان دینی هم بودند، اما ما به دلیل تشخیص دقیق امام (ره) در سال ۴۱ و سال ۴۲ شاهد حرکت بزرگ مردمی بودیم. مردم به صداقت، عدالت و ایمان امام مومن بودند و به همین دلیل این حرکت عظیم حادث شد.

رییس جمهور گفت: امام راحل توانست غبار از چهره اسلام زدوده و دین را زنده کند و بخش هایی از دین که کم تر از آن سخن رانده می شد، برای مردم تفسیر کرد و این تفسیر و فهم امام بود، که در مردم جامعه ما امید را به وجود آورد. امید به سرزمینی مستقل و آینده ای بهتر در جامعه ایجاد شد و همین امید سبب پیوستگی و وحدت و بسیج مردم بود، قدرت امام در ایجاد امید در مردم قدرت امام در بسیج میلیونی مردم این سرزمین بود، فتوای امام، کلام امام، اعلامیه و مصاحبه اش، می توانست سراسر ایران را به حرکت درآورد.

قدرت های استبدادی جهان هم می توانند مخاطب امر به معروف و نهی از منکر باشند

وی گفت: نفس گرم امام (ره) شرایط جدیدی را برای ایران عزیز ما ایجاد کرد و در زمانی که همه گمان می کردند، دوران دین به سر آمده و انقلاب ها اغلب ناسیونالیستی و یا مارکسیستی بود، اما انقلاب اسلامی به رغم غیرقابل باور بودن، ایجاد شد.

روحانی گفت: همه معتقد به امر به معروف و نهی از منکر بودند، اما فکر می کردند، سقف امر به معروف و نهی از منکر را می توان شکست و می تواند مخاطب امر به معروف و نهی از منکر دیکتاتور و مستبد زمان باشد و قدرت های استبدادی جهانی می توانند، مخاطب امر به معروف و نهی از منکر باشد، اما امام این سقف را شکست و هنر امام معرفی معروف به ما بود، امام به ما گفت معروف تنها راستگویی، تعاون و کمک به یکدیگر نیست، بلکه ساختن یک نظام عادلانه انسانی از بخش های امر معروف است.

وی گفت: امام به ما فهماند، که استبداد و استعمار می تواند بزرگ ترین منکر در جامعه باشد، امام (ره) دین را احیا و ابعاد دین را برای ما تبیین کرد و توانست، علاوه بر احیاگری دین، انقلابی را معماری و طراحی کند، این انقلاب توسط تنها مردم در برابر قدرت های داخلی و خارجی ایجاد شد، کسی فکر نمی کرد بتوان با دست خالی بتوان در برابر قدرت عظیم استبداد مورد حمایت استعمار و به رهبری یک فرد عالم ایستاد و از سد مستبدان و زورگویان عبور کرد، اما امام به ما یاد داد، چگونه به مردم اعتماد کنیم، امام به ما فهماند، چگونه قدرت نرم بر قدرت سخت پیروز می شود، امام مردم را بالاترین قدرت در یک کشور می دانست و توانست بر قدرت سخت نظامی و قدرت های بزرگ سیاسی جهانی پیروز شود.

رییس جمهور اضافه کرد: کم تر در دنیا سراغ داریم، انقلابی ۱۰۰ درصد مردمی و بدون اتکا به قدرتی خارجی بتواند در برابر رژیم تا دندان مسلح و متکی به آمریکا پیروز شود. امام تنها معمار انقلاب نبود، موسس نظام جمهوری اسلامی ایران بود، هیچکس به خوبی نمی دانست، که یک حکومت دینی در جامعه امروز با چه قالبی شکل می گیرد و موازین احکام دین تا کجا است و آرا مردم تا کجا و این ۲ چگونه در کنار هم قرار می گیرند، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاگردان والامقام امام بحث می کردند، که حکومت آینده در صورت پیروزی چطور باشد و نمی دانستند، آرا مردم تا کجا است و برخی حکومت آینده را به شکل خلافت می دیدند.

تا جمهوریت و اسلامیت در این سرزمین هست، انقلاب و نظام پایدار می ماند

رییس دولت دوازدهم اضافه کرد: پس از این مباحث امام(ره) حکومت اسلامی را به جمهوری اسلامی تغییر داد و شعار مردم هم آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی شد و همین انقلاب بعد از ۴۷ روز مردم را پای صندوق آرا برد، تا به جمهوری اسلامی رای دهند و تا جمهوریت و اسلامیت در این سرزمین هست، انقلاب و نظام ما پایدار می ماند. خدای ناکرده روزی پایه های این انقلاب سست می شود، که مردم به یکی از این ۲ اصل جمهوریت و اسلامیت تردید کنند. اداره کشور توسط مردم و در چارچوب موازین اسلامی خلاصه جمهوری اسلامی است که امام برای ما به ارمغان اورد، بالاترین یادگار امام نظام جمهوری اسلامی است.

روحانی گفت: با این نظام بود، که امام توانست در مدت زمان کوتاهی مجلس خبرگان را با رای مردم تشکیل دهد، قانون اساسی تدوین شود و باز هم آن قانون اساسی مصوب را به رفراندوم و رای مردم بگذارد، تا زمانی که ما راه امام را می پیماییم و به سیاست های مقام معظم رهبری خلف صالح امام راحل احترام می گذاریم، هیچ قدرتی نمی تواند، به ما آسیب برساند.

رییس جمهور گفت: آمریکا در مبارزه اخیر خود با ملت ایران که از دی ماه سال گذشته شروع شد، از لحاظ سیاسی، حقوقی و بین المللی و منطقه ای و جنگ روانی شکست خورد، از لحاظ اقتصادی نیز با ایثار و ایستادگی مردم قطعا شکست خواهد خورد.

وی گفت: همه دنیا به جز چند کشور در توطئه اخیر آمریکا، از ایران حمایت کرده و آمریکا را متهم کردند، آمریکا تنها بدعهد نسبت به ملت ایران نیست، نباید تفسیر نادرست کرد. امروز نباید به جای محکوم کردن آمریکا دولت خدمتگزار و نظام اسلامی را متهم کرد، آمریکا نسبت به اروپا و چین و نفتا و در برابر مسلمانان و فلسطینی ها نیز عهدشکنی کرد و به مردم سوریه، عراق و افغانستان نیز ظلم کرد و به غاصبان یمن نیز کمک کرد، اشتباه آمریکا یک، ۲ و یا ۳ مورد نیست، کسی نگوید، دولت ایران پیش بینی نمی کرد، یکی از طرف های مذاکره بعد از ۲ سال عهد خود را زیر پا بگذارد، خیر، مبنای عهد و پیمان این نیست، که طرف مقابل تا کی می ماند، اصل عهد و پیمان به نفع کشور بوده و امروز نیز است.

وفادار به کشورمان و منافع ملی مان خواهیم ماند

وی افزود: امروز روز وحدت همه ما است، بیشترین سفارش امام به وحدت کلمه بود، ایشان بارها گفتند از قدرت خارجی نمی ترسم، اما از اختلاف داخلی نگرانم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز عمده مشکلات کشور به فشار آمریکا برمی‌گردد، گفت: امروز همه باید در برابر آمریکا، صهیونیست‌ها و مرتجعین منطقه یک صدا و صف واحد باشیم.

وی ادامه داد: دولت، مردم و ارشادات مقام معظم رهبری در کنار هم می توانند ما را از مشکلات برهاند و در این مقطع بزرگترین فشار اقتصادی در طول ۴۰ سال بعد از انقلاب بر ملت ایران وارد آمده است، اما با وحدت از این مشکلات عبور می کنیم. آمده ایم تا با امام بار دیگر پیمان ببندیم، که همچنان پیرو و مقلد امام بوده و راه امام را ادامه دهیم، ما اجازه نمی دهیم، این نظام مقدس دچار مشکل شود.

رییس جمهور افزود: ما وفادار به کشورمان و منافع ملی مان خواهیم ماند و به دلیل حرکت عظیم امام و عزت کشور و استقلال امروز ایران به امام تبریک می گوییم، در کشور ما یک نفر به ناروا به مردم فرمان می داد و خود فرمانبردار آمریکا بود، اما امروز این مردم ایران هستند، که کشور را اداره و با رای خود همه مسئولین را مشخص می کنند، ما راه امام را که راه همبستگی، اخلاق، مقاومت و ایستادگی بود، ادامه خواهیم داد.