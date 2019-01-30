مجله مهر: اگرچه ایرانیها از دیرباز آداب و رسوم پسندیدهای داشتند که به بهتر زندگی کردن منجر میشده اما این روزها و با گرانی هر روزه و تروم افسارگسیخته اجرای مو به موی برخی از این آداب و رسوم دست و پا گیره شده؛ خصوصا در حوزه ازدواج!
اخیرا یک متن در فضای مجازی منتشر شده که البته نویسنده آن مشخص نیست اما حکایت جالبی از مقایسه سبک زندگی دو ملت دارد: « یکی از رفقا که در هلند زندگی میکند میگفت در هر سفری که به ایران دارم وقتی اتومبیلها، گوشیهای همراه، وسایل زندگی، تلویزیونها و … را در زندگی عموم جامعه میبینم احساس میکنم که از یک روستا به شهر برگشتهام … اینجا چه خبر است؟ متولی کیست؟ چه میکنیم؟ به کجا میرویم؟ باور کن که در این چندسال که در هلند زندگی میکنم هنوز این میزان از تجملگرایی را در خانهٔ هیچ هلندی با هر جایگاهی ندیدهام.
مکرر در هلند میبینی که دخترها و پسرها برای شروع زندگی مشترک اکثر لوازمشان را از وسایل دست دوم تهیه میکنند، آن هم خانوادههایی که جایگاه مالی خوبی دارند و هیچ مشکلی برای تهیه بهترین وسایل زندگی برای فرزندانشان ندارند اما اینجا رسم شده جهیزیه دختر و پسر باید کامل و بهترین باشد حتی اگر خانوادههایشان آنقدر توان مالی نداشته باشند … دهها مدل ظرف و کریستال و چیزهای دیگر که بسیاری از آنها شاید در ۱۰ سال اول زندگی نهایت یک یا دوبار استفاده شود.
عروسیهایی هم که برگزار میکنند اینگونه نیست که کمر خانوادهٔ عروس و داماد به خاطر هزینهها بشکند، آنها ضمن دعوت نزدیکترین اقوام خود ازدواجشان را در کلیسا و بعد در شهرداری ثبت میکنند بعد همه به یک رستوران یا تالار میروند و تمام مراسم عروسی به همان شام ختم میشود آن هم نه برای چهارصد نفر مهمان؛ بلکه نهایت برای پنجاه نفر … باور کن این ریخت و پاشی که در زندگی ایرانیها مرسوم شده در هیچکجای اروپا نه تنها مرسوم نیست بلکه غیرمنطقی هم هست.
کشوری که تحت شدیدترین جنگهای اقتصادی قرار دارد تجملگرایی و چشم و هم چشمی در آن بیداد میکند، نمیدانم چه کسی متولی این مملکت است و نمیدانم چه تقدیری برای ما ایرانیان رقم خورده اما این را خوب میدانم که ما داریم به سمتی میرویم که کشورهای پیشرفته آن مسیر را سالها پیش مسدود کردهاند…»
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