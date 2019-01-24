ازدواج در نوجوانی؛ شادابی در جوانی/ مخالف محدودیت در ازدواج هستیم

مجله مهر: ما اینطور میبینیم که ماجرا از یک ویدئوی دختر و پسری شروع شده. خودشان میگویند ۱۴ ساله و ۱۶ ساله بودند که با یکدیگر آشنا شدند و خودشان هم فکر نمیکردند ازدواج کنند. اما مسیر آنها خیلی زود با هم یکی شد و بعد دست در دست هم برای رسیدن به آرزوهایشان قدم برداشتند. با اینهمه ویدئویشان سر و صدا کرد، بخشی منفی و بخشی مثبت. برخی ایراد گرفتند که چرا رواج ازدواج در سن پایین میکنید، برخی هم تعریف کردند که آفرین به شما و جراتی که داشتید. حتی معصومه علینژاد خبرنگار خارجنشینی که همیشه در تلاش است روی موج مطالبات سوار شود، سعی کرد با انتشار فیلم تقطیعشده این زوج جوان، زندگی آنها را به باد نقد بگیرد. هرچه که باشد کوثر کریمی و حسین جمشیدی با هم حالشان خوب است و فضای مجازی هم آنها را بیشتر معرفی کرده تا از ماجرای زندگیشان باخبر شوید.
به خانم کوثر کریمی زنگ زدیم؛ برخورد ۱۸ سالههای تیپیکال روزگار را نداشت، جملات را کامل و دقیق و سنجیده میگفت، روی حرفهایش تسلط داشت و مهمتر از همه اینکه میدانست از زندگی و شرایط چه میخواهد.
قانونی با نام ترحمبرانگیز کودکهمسری
در ابتدا از او درباره همان کلیپ معروفشان پرسیدیم که اینطور توضیح میدهد: «ماجرای ساخت کلیپ به بیشتر از یک ماه و نیم قبل برمیگردد که ما متوجه شدیم برخی تلاش میکنند قانون منع ازدواج برای افراد زیر ۱۸ سال تصویب بشود و خودمان درگیر این موضوع بودیم. از نظر ما این قانون بیشتر برای بالا بردن سن ازدواج مطرح میشود که البته اسم ترحمبرانگیز کودک همسری را روی آن گذاشتهاند.»
خانم کریمی به ازدواجهای اجباری و حتی غیراجباری در شهرستانها یا مناطق کمتربرخوردار هم اشاره میکند: «الان ازدواج دختران زیر ۱۸ سال ممنوع و غیرقانونی است ولی با این حال در مناطق محروم و شهرستانها همچنان این اتفاق چه به صورت اختیاری و چه به صورت اجباری رخ میدهد. البته تا قبل از ۱۸ سالگی آن را مسکوت نگه میدارند و بعد از این سن برای ثبت آن اقدام میکنند، پس قانون تا الان نتوانسته چیزی را کنترل کند و این کار باید با فرهنگسازی درست شود.»
«در این میان خود من در ۱۴ سالگی با همسر ۱۶ سالهام آشنا شدم و تا زمانیکه از خانواده اجازه بگیریم، من ۱۶ ساله و همسرم ۱۸ ساله بود که نامزد کردیم. و الان هم دو سال از زندگیمان میگذرد. از آنجایی که در صفحه شخصی خودمان هم درباره این موضوع صحبت کرده بودیم، به همین دلیل افراد مشابه خودمان را هم میدیدیم که در همین سن و با توقعات کم ازدواج کردهاند و زندگی خوبی هم دارند. در همین زمان به این فکر میکردیم که اگر این قانون منع ازدواج برای زیر ۱۸ سالهها تصویب شود، ما که ازدواج کردهایم، کسانیکه میشناسیم هم همینطور، اما شرایط برای آنهایی که میخواهند ازدواج کنند، چطور میشود؟»
بعضی گفتند ترویج کودکهمسری میکنید!
از او درباره واکنشهایی که بعد از این ویدئو به وجود آمد، پرسیدیم که میگوید: «ار ابتدا دلمان میخواست واکنشهای زیادی نسبت به آن رخ دهد! واکنشهایی که نسبت به ویدئو و اساسا ازدواج ما وجود داشته، در برخی موارد اینطور دستهبندی میشد که به ما میگفتند شما ترویج کودک همسری میکنید، در صورتیکه استفاده از لفظ کودک برای فردی که بالغ شده اشتباه است. این بالغ شدن برای آدمهای مختلف هم فرق میکند، ممکن است کسی حتی در ۳۰ سالگی هم به این بلوغ نرسد، اما تکلیف کسی که زیر ۱۸ سالگی به این مرحله رسیده و میتواند مسئولیت یک زندگی را به دوش بکشد، چه میشود؟ چون نمیتوان گفت که چون کسی را فقط به خاطر اعداد شناسنامهاش کودک فرض کرد، این کار توهین به شعور فرد است.»
خانم کریمی میگوید: «به هر حال هر ازدواجی ممکن است به مشکل بربخورد، چه زیر ۲۰ سال و چه بالای ۲۰ سال! اگر بخواهیم اینطور نگاه کنیم، پس اصلا باید ازدواج را ممنوع کنیم!»
خودمان پول مراسم عقدمان را دادیم
از او درباره آشناییشان پرسیدیم که توضیح میدهد: «آشنایی ما از همایشهای مذهبی که میرفتیم اتفاق افتاد. من خیلی فعال بودم و در برنامههای مختلفی شرکت میکردم که همسرم را در یکی از همین همایشها دیدم.»
هزینههای زندگی مورد بعدی بود که از درباره نحوه تامین آنها پرسیدیم: «همسرم گرافیست و تدوینگر است. ما وقتی نامزد کردیم، پیج فروش لوازم راه انداختیم، خرده فروشی میکردیم و با تبلیغات پول در میآوردیم تا جایی که برای مراسم عقدمان هیچ پولی نگرفتین و همه هزینهها را خودمان پرداخت کردیم. همچنان هم همینکار را انجام میدهیم.»
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