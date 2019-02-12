ابهامات پرونده خرید هواپیما/ اسناد قراردادها به مجلس رسید

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تحقیق و تفحص از قرارداد های خرید هواپیما، اظهار داشت: برای بررسی این تحقیق و تفحص اطلاعات مورد نیاز را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده ایم اما هنوز ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.

وی در تشریح ابهامات این قراردادها، افزود: مشخص نیست منابع مالی خرید هواپیما ها به چه شکل تامین شده و با چه مکانیسمی پرداخت شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهارداشت: علاوه بر این در تضامینی که باید وزارت راه از طرف مقابل برای خدمات پس از فروش و تامین قطعه می‌گرفت نیز ابهاماتی وجود دارد.

رضایی کوچی گفت: همچنین در قیمت واقعی هواپیماها و قیمتی که هواپیماها خریداری شده است و تناسب هواپیمای ای تی آر با جغرافیای ایران نیز حرف و حدیث هایی وجود دارد.

وی اضافه کرد: پنج جلسه برای بررسی این تحقیق و تفحص برگزار شده است ولی افرادی که در وزارت راه مستقیما مسئول خرید هواپیما بودند الان در وزارتخانه سمتی ندارند، مقرر شد در اولین جلسه کمیسیون عمران موضوع تحقیق و تفحص به رای گذاشته شود تا گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با روی کار آمدن آقای اسلامی در وزارت راه بالاخره قراردادهای خرید هواپیما به رویت کمیسیون عمران رسید، گفت: حجم قراردادها زیاد بود اما در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

رضایی کوچی گفت: همکاری وزیر جدید بسیار خوب است و همه اسناد و مدارک را در اختیار ما قرار دادند و به زیر مجموعه خود دستور داده‌ اند هر اطلاعات و اسناد و مدارکی که کمیسیون نیاز دارد در اختیارش قرار دهید.

وی با بیان اینکه قبلا اعلام می شد که این اسناد محرمانه است و طرف مقابل به ارائه اسناد به مجلس اعتراض می کند، گفت: اما در بررسی اسناد متوجه شدیم قیدی در مورد عدم ارائه اسناد به مجلس در این اسناد وجود ندارد، این قراردادها معمولی بود و اطلاعات محرمانه ای نداشت.