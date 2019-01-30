زاویه به «تحلیل نظری انقلاب اسلامی» می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زاویه امشب، چهارشنبه ۱۰ بهمن به موضوع «تحلیل نظری انقلاب اسلامی» می پردازد.

در این برنامه، حبیب‌الله رحیم‌پور با موسی نجفی، رئیس پژوهشکده فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، گفتگو می کند.



با گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بحث از ماهیت و معنای انقلاب اسلامی و به طور مشخص پرسش از خواست و اراده مردم ایران در این عمل سترگ جمعی، کماکان در کانون گفتگوی روشنفکران، سیاستمداران و حتی عموم مردم قرار دارد. این پرسش عموماً با پرسش مهم دیگری قرین و دم‌ساز است: آیا انقلاب اسلامی انقلابی مدرن بود؟



با وجود کثرت بحث در این حوزه اما بسیاری از دقایق و ظرایف مربوط به آن ناگشوده و مبهم باقی مانده است. به طور مشخص، دلالت و معنای اصطلاح «مدرن» تا حد زیادی نامتعین و لغزنده است. آیا مدرن بودن انقلاب به جنبههای شکلی و قالبی انقلاب ناظر است یا به جنبه¬های مضمونی و محتوایی آن؟ آیا این که انقلاب بر بستر سیاستورزی تودهای و ابزار و رسانه مدرن محقق شد به معنای مدرن بودن آن است؟ یا این که فراتر از شکل و قالب، مضامین محوری انقلاب همچون عدالت، استقلال، حاکمیت دین و معنویت سیاسی، همگی یا فرآوردههای مستقیم اندیشه سیاسی مدرن اند و یا در فضا و اتمسفر آن پدید آمده‌اند؟



پرسش اساسی این است: رؤیای ایرانیان به‌پاخواسته در بهمن ۵۷، سهیم شدن و پیش‌روی در جهان مدرن و امکانهای آن بود یا فراتر رفتن از آن به نقطهای مربوط به گذشته و آینده طرح تاریخی شیعی؟



گفتگوی امشب« زاویه» تلاشی است برای پی گرفتن این پرسش مهم و مناقشه برانگیز، پرسشی که نه تنها فضای اندیشه و نظر، بلکه افق آینده حیات اجتماعی و سیاسی ما در گرو پاسخ به آن است.



برنامه «زاویه» به تهیه‌کنندگی علی خواجه هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.