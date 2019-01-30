اولین نشست آکادمی اسلام آلمانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی اسلام آلمانی مدتی است که با هدف ارتباط بیشتر جوانان مسلمان و پیروان سایر ادیان در برلین راه‌اندازی شده است. مسئولان این آکادمی، تلاش می‌کنند تا امکان مشارکت بیشتر جوانان مسلمان در بحث‌های موجود در جامعه آلمان را فراهم کنند. بدین‌منظور، آکادمی اسلام آلمانی چندی پیش اولین نشست خود را در آکادمی کاتولیک برلین و برای آشنایی بیشتر جوانان مسلمان و کاتولیک در این شهر برگزار کرد. این اولین‌بار بود که اعضای دو آکادمی برای گفت‌وگو دور هم جمع می‌شدند.

پینار چتین، رییس آکادمی اسلام آلمانی گفت: این آکادمی بیش از یک سال است که به منظور ایجاد گفت‌وگو میان مسلمانان و نمایندگان دیگر ادیان راه‌اندازی شده است. حدود ۶۰ مسلمان جوان در این آکادمی فعالیت دارند که برای گسترش کار خود به زودی به سراسر آلمان سفر خواهند کرد. نام چتین پیش از این نیز به دلیل اختلاف با اتحادیه ترکی اسلامی دیتیب مطرح شده بود.

وی افزود: در آکادمی جدید به مسلمانان فعال نیاز است، بسیاری از مسلمانان که به آکادمی اسلام آلمانی مراجعه می‌کنند، نمی‌خواهند که ارتباط خود را با انجمن‌های قبلی قطع کنند همچنین بسیاری از افرادی که در حال حاضر با آکادمی همکاری می‌کنند، از جوامع سنتی هستند و اکثر زنان مسلمان که در این آکادمی حضور دارند، روسری می‌پوشند. برخی از آنان نیز می‌خواهند در یک جامعه بزرگتر درباره موضوعات روز جامعه آلمان مانند محیط زیست و گفت‌وگو بینامذهبی به بحث بپردازند.

سپتامبر سال گذشته، چتین قصد داشت در مسجد جامع «سهیتلیک» در منطقه نیوکولن برلین(مسجدی که متعلق به دیتیب است)پروژه مقابله با رادیکالیزه شدن جوانان مسلمان را برای گروهی از دانشجویان توضیح دهد، اما مسئولان مسجد مانع کار او شدند.

اولین نشست جوانان مسلمان و کاتولیک برای اعضای آکادمی کاتولیک برلین بسیار متفاوت بود. پیش از آنکه سخنرانی‌ها آغاز شود، تمام شرکت‌کنندگان از جمله زنان جوان مسلمان که روسری به سر داشتند، به تلاوت سوره‌ای از قرآن کریم گوش دادند که درباره آفرینش مرد و زن و تفاوت‌های میان آنها بود. سپس نمایندگان هر دو گروه، درباره دیدگاه‌های ادیان خود، به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.

باسم دزیری، اسلام‌شناس از دانشگاه اوسنابروک یکی از کسانی بود که درباره دیدگاه‌های دین اسلام صحبت کرد. وی گفت: دین اسلام، راه‌حل‌های زیادی برای زندگی فردی و اجتماعی دارد.

راینر کامپلینگ، از محققان مسیحی در برلین نیز به شیوه‌های مختلف عبادت اشاره کرد و گفت: هنوز هم در فضای فرهنگی جامعه کاتولیک وجود دارد. بسیاری از سنت‌ها از جمله قوانین مربوط به روزه‌داری و یا عبادت به فراموشی سپرده شده‌اند.

اما یکی از مهم‌ترین مهمانان این برنامه، گری ووپ، مدیر ارشد اداره فرهنگ در مجلس سنای برلین بود. حضور او در این جلسه نشان داد که آکادمی اسلامی آلمانی تا چه اندازه برای نمایندگان سنای برلین اهمیت دارد.

وی ضمن تجسین تاسیس آکادمی اسلامی آلمانی گفت: در حال‌حاضر مسلمانان و غیرمسلمانان به جای اینکه با یکدیگر گفت‌وگو کنند، درباره هم صحبت و قضاوت می‌کنند. ین آکادمی می‌تواند باعث رشد جامعه و توسعه گفت‌وگوی بینامذهبی شود.

ووپ در پایان از مسئولان آکادمی کاتولیک برلین نیز برای برگزاری این جلسه تشکر کرد.