به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، تعداد سدهای ملی بهرهبرداریشده در کشور با افزایش ۹ برابری پس از انقلاب، از ۱۹ سد به ۱۷۲ سد و حجم مخازن سدهای ملی بهرهبرداری شده نیز از ۱۳ هزار و ۴۰۴ میلیارد متر مکعب در اوایل انقلاب با حدود چهار برابر افزایش به ۵۱ هزار و ۷۶۵ میلیارد متر مکعب رسیده است.
بر اساس این گزارش، ظرفیت نصب شده نیروگاههای برقآبی نیز در این مدت ۶.۷ برابر رشد داشته و از یکهزار و ۸۰۴ مگاوات در سال ۵۷ به ۱۲ هزار و ۲۰ مگاوات در زمان حاضر افزایش یافته است. تا سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۴۴ سد ملی به بهرهبرداری رسیده بود که از آن زمان تاکنون تعداد ۲۸ سد در دولت تدبیر و امید به بهرهبرداری رسیده و تعداد سدهای ملی را به عدد ۱۷۲ رسانده است.
همچنین، طی ۶ سال گذشته حجم مخازن سدها با افزایش ۴ هزار و ۵۸۶ میلیارد متر مکعب، از ۴۷ هزار و ۱۷۹ میلیارد متر مکعب ظرفیت مخازن در سال ۹۲ به ۵۱ هزار و ۷۶۵ میلیارد متر مکعب در زمان حاضر رسیده است. بر همین اساس، ظرفیت نصب شده نیروگاههای برقآبی در کشور نیز با یکهزار و ۷۵۴ مگاوات افزایش نسبت به سال ۹۲، به ۱۲ هزار و ۲۰ مگاوات رسیده است.
بررسی آمار موجود در این بخش حاکی از آن است که مجموع سرمایهگذاری انجامشده بخش تامین آب و شبکههای آبیاری و زهکشی در دولت تدبیر و امید تاکنون حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
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