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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

حضور شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی لازم است

حضور شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی لازم است

شیراز – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حضور شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی باعث رفع نیازها و بومی سازی بسیاری از تجهیزات شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از چهار طرح دانش بنیان افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کامل از طرح های دانش بنیان حمایت می کند و از طریق تسهیلات نیز پشتیبانی مالی را انجام می دهد.

وی ادامه داد: آنچه که باعث موفقیت در صنعت و بخش های دیگر می شود ارتباط دانشگاه و صنعت است که در این راستا متخصصان جوان دستاوردهای مناسبی را داشته اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی برای ایجاد زیرساخت‌های استقرار واحدهای دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی انجام شده است تا این واحدها با حداقل هزینه مستقر و به فعالیت در عرصه تولید بپردازند.

صالح نیا تصریح کرد: ایجاد مجموعه های دانش بنیان در شهرک های صنعتی امروز به عنوان یک اولویت برای رفع نیازها مد نظر است.

وی یادآور شد: استفاده از توان مجموعه های دانش بنیان راه حلی بسیار مناسب برای رسیدن به توسعه اقتصادی در بخش صنعت است که خوشخبتانه شهرک های صنعتی از این موضوع استقابل و حمایت های لازم نیز انجام می شود.

معاون وزیر صنعت تاکید کرد: بومی سازی تجهیزات در بخش شرکت های دانش بنیان در حال انجام است که نمونه به ثمر رسیده آن را امروز در شهرک صنعتی شیراز مشاهده می کنیم.

کد مطلب 4528548

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