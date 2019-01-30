حضور شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از چهار طرح دانش بنیان افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کامل از طرح های دانش بنیان حمایت می کند و از طریق تسهیلات نیز پشتیبانی مالی را انجام می دهد.

وی ادامه داد: آنچه که باعث موفقیت در صنعت و بخش های دیگر می شود ارتباط دانشگاه و صنعت است که در این راستا متخصصان جوان دستاوردهای مناسبی را داشته اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی برای ایجاد زیرساخت‌های استقرار واحدهای دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی انجام شده است تا این واحدها با حداقل هزینه مستقر و به فعالیت در عرصه تولید بپردازند.

صالح نیا تصریح کرد: ایجاد مجموعه های دانش بنیان در شهرک های صنعتی امروز به عنوان یک اولویت برای رفع نیازها مد نظر است.

وی یادآور شد: استفاده از توان مجموعه های دانش بنیان راه حلی بسیار مناسب برای رسیدن به توسعه اقتصادی در بخش صنعت است که خوشخبتانه شهرک های صنعتی از این موضوع استقابل و حمایت های لازم نیز انجام می شود.

معاون وزیر صنعت تاکید کرد: بومی سازی تجهیزات در بخش شرکت های دانش بنیان در حال انجام است که نمونه به ثمر رسیده آن را امروز در شهرک صنعتی شیراز مشاهده می کنیم.