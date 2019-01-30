پیام تسلیت حجت الاسلام خاموشی به مناسبت درگذشت محمدنبی حبیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مرحوم محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با صدور پیامی این فقدان را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت حجتالاسلام خاموشی بدینشرح است:
ضایعه درگذشت مرحوم مغفور آقای محمدنبی حبیبی موجب تأسف و تأثر عموم علاقمندان انقلاب و نظام اسلامی شد. آن مرحوم از آغاز نهضت اسلامی و نیز در ادوار متعدد پس از پیروزی انقلاب همواره نقش مؤثر و ارزندهای در مسئولیتهای مختلف داشت. ایشان یکی از یاران صدیق امام و رهبری و منشأ آثار خیر برای انقلاب و نظام اسلامی بود و در طول حیات پربارش، بهخصوص در مقام دبیرکلی حزب مؤتلفه اسلامی، خدمات ارزندهای به نفع نظام و کشور و مردم به ثمر رساند.
این مصیبت را به عموم علاقمندان انقلاب و نظام اسلامی خصوصاً به خانواده و فرزندان محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از محضر خداوند متعال برای آن مجاهد پرهیزگار و خدوم و انقلابی رضوان و رحمت واسعه و برای بازماندگان اجر و صبر مسئلت مینمایم.
