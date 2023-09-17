ترویج فرهنگ قرآنی بین نسل اول انقلاب ویژگی مرحوم «حبیب صحاف» بود

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با ارسال پیامی درگذشت مرحوم حبیب صحاف‌نائینی، پیشکسوت قرآنی کشور را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت استاد پیشکسوت قرآن کریم مرحوم استاد حاج حبیب صحاف واصل شد. اخلاص در عمل و تلاش و مجاهدت در ترویج فرهنگ قرآن خصوصاً در بین نسل‌های اول انقلاب اسلامی از جمله ویژگی‌های آن فقید سعید بود.

یقیناً سال‌ها کوشش خالصانه ایشان در راه اعتلای نام بلند قرآن کریم و تربیت شاگردان فرهیخته باعث خواهد شد تا نام ایشان همواره جاودانه بماند. اینجانب ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت تأسف‌بار و غم‌انگیز این استاد عزیز قرآن به خانواده مکرم صحاف و وابستگان، جامعه قرآنی و همه ارادتمندان به کلام الهی، علو درجات آن عزیز سفر کرده و تسلای خاطر بازماندگان ایشان را از درگاه الهی مسئلت می‌کنم.

سیدمهدی خاموشی

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه»