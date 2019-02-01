فردا آخرین مهلت ثبت نام دوره های بدون آزمون کاردانی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان پذیرش در دوره های بدون آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org نسبت به مطالعه دفترچه راهنما و ثبت نام اقدام کنند.

برای پذیرش در این دوره، هر داوطلب مجاز به انتخاب یک رشته در حداکثر ۲۰ محل دانشگاهی است و گزینش دانشجو در این مرحله تنها بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) انجام می شود.

هر متقاضی با توجه به مدرک پایان دوره متوسطه خود در شاخه های فنی و حرفه ای، کار و دانش و یا دیپلم چهار ساله نظام قدیم، تنها مجاز به انتخاب یک رشته تحصیلی برای ثبت نام در دوره کاردانی پیوسته است.

رشته تربیت بدنی از این قاعده مستثنی است و متقاضیان می توانند در صورت تمایل این رشته را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب کنند.