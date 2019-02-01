۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۷

برای نیمسال دوم؛

فردا آخرین مهلت ثبت نام دوره های بدون آزمون کاردانی دانشگاه آزاد

مهلت ثبت نام برای پذیرش در دوره های بدون آزمون کاردانی پیوسته نیمسال دوم ۹۷-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی فردا ۱۳ بهمن ماه پایان می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان پذیرش در دوره های بدون آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org نسبت به مطالعه دفترچه راهنما و ثبت نام اقدام کنند.

برای پذیرش در این دوره، هر داوطلب مجاز به انتخاب یک رشته در حداکثر ۲۰ محل دانشگاهی است و گزینش دانشجو در این مرحله تنها بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) انجام می شود.

هر متقاضی با توجه به مدرک پایان دوره متوسطه خود در شاخه های فنی و حرفه ای، کار و دانش و یا دیپلم چهار ساله نظام قدیم، تنها مجاز به انتخاب یک رشته تحصیلی برای ثبت نام در دوره کاردانی پیوسته است.

رشته تربیت بدنی از این قاعده مستثنی است و متقاضیان می توانند در صورت تمایل این رشته را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب کنند.

    • جمال شریفیان IR ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
      با سلام خسته نباشید ببخشید من کارت ثبت نام کاردانی پیوسته خریداری کرده ام فقط تکمیل نشده ثبت نامم زمان دیگری برای ثبت نام قرار میدهن اگه نه باید چیکار کنم ممنون میشم جواب بدهید با تشکر

