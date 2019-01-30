چهاردهمین نشست علمای اسلامی سوریه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه افتتاحیه چهاردهمین نشست علمای اسلامی سوریه با حضور حدود ۵۰۰ تن از علمای شیعه و سنی جهان اسلام از کشورهای اردن، سوریه، لبنان، فلسطین، بحرین، عراق و ایرانو با عنوان «نقش علما در اصالت بخشی مفهوم وطن و حفظ وطن» با سخنرانی آیت الله طباطبایی نماینده مقام معظم رهبری در سوریه آغاز شد.

در ابتدای جلسه آیت الله طباطبایی اشکدزی نماینده مقام معظم رهبری در سوریه به عنوان میزبان جلسه به حاضرین خوش آمد گویی گفت و پس از تشکر از حاضرین گفت: اهمیت مساله تقریب مذاهب امروزه بیش از پیش دیده می شود و این نشست هر ساله در راستای نیل به این موضوع مهم انجام می شود.

وی افزود: سیاست های رئیس جمهور مقاوم سوریه جناب بشار اسد و از قدیم مرحوم حافظ اسد، ایستادگی و مقاوت درمقابل صهیونیستها و اشغالگران بوده است و در این راستا مردم سوریه همواره حمایت کرده اند و همانطور که دیدیم در جنگ خونینی که در فتنه بر این کشور تحمیل شد سوریه به مدد مردمش و فرماندهی حکیمش ایستادگی کرده و امروز شاهد آزاد سازی منطقه ی بعد از منطقه ی دیگر از سوریه هستیم تا جایی که آمریکا نیز با ترس عقب نشینی‌ خود را شروع کرده است. در این پیروزی نباید مقاومت و خون شهدا را فراموش کنیم‌ که سوریه را تبدیل به شن زاری کرده که هر دشمنی را می بلعد.

آیت الله طباطبائی خطاب به علمای حاضر در جلسه ادامه داد: ای علمای گرامی! همانطور که می دانید ساخت اجتماع انسانی سخت تر از ساختن ساختمان های آجری است؛ لذا تمام همت خود را در ساختن آن بکار بندید؛که با توجه به تجربه ای که من در جامعه ی سوریه داشته ام نیل به چنین مهمی ممکن است زیرا که سوریه مردمی با اخلاق و علمایی معتدل دارد.