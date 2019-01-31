نمایشگاه دستاوردهای هوایی نیروهای مسلح افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای هوایی نیروهای مسلح صبح امروز (پنج شنبه) با حضور سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش، امیر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی، دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر عزیز نصیر زاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر صباحی فر فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، امیر یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش در پایگاه یکم‌ شکاری ترابری شهید لشکری تهران افتتاح شد.

در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای نیروی هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه، هوانیروز ارتش و هواناجا به نمایش در آمد.

همچنین در این نمایشگاه انواع جنگنده‌های سوخو۲۲، میگ ۲۹، اف ۴، اف۱۴، سوخو۲۴، میراژ اف ۱، اف۷، اف۵ و صاعقه به همراه هواپیماهای ترابری ایلوشین۷۶، آنتونوف ۷۴، سی ۱۳۰، بویینگ ۷۴۷ به معرض نمایش گذاشته شد.

علاوه براین در این نمایشگاه انواع بالگردهای هجومی کبرا، طوفان و بالگردهای ترابری ۲۱۴، ۲۱۲، ۲۰۵ و میل ۱۷، شینوک و sh3، نیز به نمایش در آمده است.