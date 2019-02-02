به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و ژاپن عوارض گمرکی میان دو طرف تقریبا به طور کامل برداشته شده و با این توافق شرکت‌های اروپایی می‌توانند سالانه تا یک میلیارد یورو در پرداخت عوارض صرفه‌جویی کنند.

از ابتدای ماه فوریه سال ۲۰۱۹ داد و ستد بسیاری از کالاها میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن کم هزینه‌تر از قبل شده زیرا عوارض گمرکی برای تمام کالاها تقریبا حذف شده است.

بر این اساس، بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان میان ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا شکل گرفته است. هدف از توافقنامه‌ای که به تشکیل این منطقه منجر شد، حذف تقریبا به طور کامل عوارض گمرکی و دیگر موانع بازرگانی میان دو طرف به منظور تقویت رشد اقتصادی است.

«ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا برآورد می‌کند که شرکت‌های اروپایی بتوانند از طریق حذف عوارض گمرکی سالانه تا حدود یک میلیارد یورو صرفه‌جویی کنند. این امر برای مصرف‌کنندگان به معنای امکان انتخاب بیشتر و قیمت‌های پایینتر خواهد بود.

در توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و ژاپن مقرر شده که تولید کنندگان اروپایی مواد غذایی از این پس می‌توانند گوشت فرآوری شده و انواع پنیر را بدون پرداخت گمرکی به ژاپن صادر کنند. جنبه مورد علاقه ژاپنی‌ها در این توافقنامه، بیشتر متوجه کاهش عوارض گمرکی بر محصولات صنعتی، به خصوص کالاهای صنایع مربوط به خودروسازی است. عوارض گمرکی برای خودروهای سواری ساخت ژاپن 10 درصد و برای دیگر خودروها بین 10 تا ۲۲ درصد است.

ژاپن پس از ایالات متحده آمریکا و چین سومین اقتصاد بزرگ جهان است و از این منظر بازاری بسیار جذاب برای تولیدکنندگان است و شرکت‌های اروپایی. اتحادیه اروپا و ژاپن با هم حدود یک سوم اقتصاد جهان را در اختیار دارند.

اتحادیه صنایع آلمان پیش از این، توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و ژاپن را به عنوان گامی اساسی ستوده و تاکید کرده بود که دو طرف با این توافق و در دوران چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد جهانی، استاندارد بالایی از قواعد تجاری قابل اعتماد را به نمایش گذاشته‌اند. این اتحادیه ابراز امیدواری کرده که در گام بعدی چنین توافقنامه‌ای با سنگاپور و ویتنام نیز به امضا برسد. با این همه بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان در میان تمام گروه‌ها با چنین استقبالی روبرو نشده است.