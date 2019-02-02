کنفرانس «همه مردم برابر هستند» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فلسفه، دانشگاه مارکوئت کنفرانس «همه مردم برابر هستند: دموکراسی، محرومیت و آزادی» را در روز ۳۰ مارس ۲۰۱۹ در میلواکی- ایالات متحده برگزار می‌کند.

محور کلی موضوعات شامل فلسفه قرن هفدهم / هجدهم، تاریخ فلسفه غرب، اخلاق کاربردی، اخلاق قانونی، فلسفه جنسیت، نژاد و...، فلسفه سیاسی و اجتماعی، نظریه ارزش و... است.

علاقمندان به موضوع کنفرانس می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل marquettepgsa@gmail.com در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال تا پایان روز ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۹۱۷۰ مراجعه گردد.