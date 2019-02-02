بزرگداشت آیت الله جوادی آملی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جوادی آملی از شاگردان امام خمینی و علامه طباطبایی است و حدود شصت سال در حوزه‌های علمیه قم و تهران، فلسفه، عرفان، فقه و تفسیر را تدریس کرده است. وی کتاب‌های بسیاری نوشته است که تفسیر تسنیم و رحیق مختوم (شرح اسفار اربعه) از جمله آنها است. این فقیه و فیلسوف، پس از انقلاب اسلامی ایران مسئولیت‌هایی چون عضویت در شورای عالی قضایی، مجلس خبرگان قانون اساسی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان رهبری، را برعهده داشته است. او همچنین در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی، امام جمعه قم بوده است. آیت الله جوادی آملی در سال ۱۳۶۷ش، در سفر به شوروی سابق،به همراه تعدادی از مسولین وقت جمهوری اسلامی ایران پیام تاریخی امام خمینی (ره) را به گورباچف، رهبر وقت آن کشور رساند.

آیت الله جوادی آملی در فلسفه پیرو حکمت مُتعالیه است. او وجود علم دینی در حوزه علوم انسانی و تجربی را می‌پذیرد. برخی از فتواهای متفاوت وی عبارت است از: جایزبودن تقلید زنان از مرجع تقلید زن، جایزبودن تغییر جنسیت و طهارت اهل کتاب.

دراین مراسم که روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ برگزار خواهد شد، حسن بلخاری، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مهدی محقق، رییس هیات مدیره انجمن، علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه سراسرکشور، حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خیابان ولیعصر(عج)، پل امیربهادر، خیابان سرلشگر بشیری پلاک ۷۱ واقع است.