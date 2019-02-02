دستگیری سارقان خشن در مخفیگاهشان

ویدئومهر: ساعت ۱۱ روز ۹ آبانماه ۱۳۹۷ یکی از محکومین به زندان که برای انجام اقدامات درمانی، همراه با یکی از مامورین بدرقه سازمان زندان ها به بیمارستان منتقل شده بود، به محض ورود به محوطه بیمارستان، چهار نفر مسلح به سلاح کمری با شلیک چهار تیر هوایی و تهدید مامور بدرقه، زندانی را فراری داده و هر ۵ نفر آنها با یک دستگاه خودور سواری از محل متواری شدند.

این زندانی از مجرمین سابقه دار در زمینه شرارت، سرقت مسلحانه و نزاع و درگیری است که با صدور محکومیت از سوی مقام قضایی در اختیار سازمان زندان ها قرار گرفته بود.

در تاریخ ۳ بهمن ماه با تلاش‌های شبانه روزی ماموران نیروی انتظامی، این ۵ سارق به همراه ۵ خانم در یک ویلای مسکونی دستگیر و تحویل دستگاه قضایی داده شدند.

این فیلم جزئیاتی از دستگیری سارقان را نشان می‌دهد.