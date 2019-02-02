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ویدئومهر: ساعت ۱۱ روز ۹ آبانماه ۱۳۹۷ یکی از محکومین به زندان که برای انجام اقدامات درمانی، همراه با یکی از مامورین بدرقه سازمان زندان ها به بیمارستان منتقل شده بود، به محض ورود به محوطه بیمارستان، چهار نفر مسلح به سلاح کمری با شلیک چهار تیر هوایی و تهدید مامور بدرقه، زندانی را فراری داده و هر ۵ نفر آنها با یک دستگاه خودور سواری از محل متواری شدند.

این زندانی از مجرمین سابقه دار در زمینه شرارت، سرقت مسلحانه و نزاع و درگیری است که با صدور محکومیت از سوی مقام قضایی در اختیار سازمان زندان ها قرار گرفته بود.

در تاریخ ۳ بهمن ماه با تلاش‌های شبانه روزی ماموران نیروی انتظامی، این ۵ سارق به همراه ۵ خانم در یک ویلای مسکونی دستگیر و تحویل دستگاه قضایی داده شدند.

این فیلم جزئیاتی از دستگیری سارقان را نشان می‌دهد.

کد مطلب 4531193
محمدعلی پورنیا
  1. فیلم
  2. جامعه
۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۰

انتشار برای اولین بار؛

دستگیری سارقان خشن در مخفیگاهشان

دستگیری سارقان خشن در مخفیگاهشان

جزئیاتی از دستگیری سارق سابقه داری که چندی پیش با تیراندازی و تهدید مامور بدرقه از بیمارستان فرار کرده بود.

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    نظرات

    • روستای IR ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
      6 2
      پاسخ
      پلیس باید به این افراد رحم نکند

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