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کد مطلب 6924105
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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

انگیزه عجیب متهم آدم ربایی نوزاد در تهران

انگیزه عجیب متهم آدم ربایی نوزاد در تهران

اظهارات عجیب متهم دزدی نوزاد دو ماهه در تهران؛ علت اینکه بچه را به خانواده دیگری دادم، اختلاف پدر و مادرش بود.

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