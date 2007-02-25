همایش" نمود جهانی تربیت اسلامی"برگزار می شود

حجت اسلام کاظم لطفیان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند ، ایجاد فضای گفتگو و هم اندیشی بین اندیشمندان و پژوهشگران حول محور تربیت اسلامی و احیاء فرهنگ اظهار محبت به اهل بیت (ع) را در جوامع اسلامی را از جمله اهداف برگزاری این همایش بر شمرد.

وی با بیان اینکه تا کنون 40 مقاله علمی از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال گردیده است خاطر نشان کرد:موضوعات مقالات ارسالی پیرامون، اهداف تعلیم وتربیت اسلامی ، ارتباطات و اشتراکات ادیان الهی ، نقش مذهب در سلامت روان ، بررسی مفهوم رحمت العالمین در سیره نبوی و بررسی نوید های حضرت عیسی و موسی (ع) در باره ظهورهستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: هزینه صرف شده برای این همایش، 65 میلیون ریال و از محل اعتبارات سازمان تبلیغات تأمین شده است.

به گفته وی، حمایت از نشریات حوزه دین و پایان نامه های دانشجویی در این حوزه را از جمله اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در حوزه معاونت فرهنگی است.

همایش نمود جهانی تربیت اسلامی همزمان با 8 اسفند ماه در محل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و با حضور معاون آموزش وپژوهش سازمان تبلیغات کشوربرگزار خواهد شد.