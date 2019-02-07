اقدامات ویژه برای مقابله با مفسدان با پیروزی انقلاب اسلامی

یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مهمترین و اساسی ترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی در این سال ها خودباوری و خوداتکایی است که با پیروزی انقلاب آن را به دست آوردیم و در این چهل سال آن را تثبیت کردیم.

وی متذکر شد: در گذشته آن چیزی که ایران را به عنوان ژاندارم منطقه معرفی می کرد، صرفا به واسطه وابستگی به سایر کشورها چون آمریکا بود اما امروز آنچه ما را به عنوان یک قدرت جهانی در دنیا تعریف می کند، استقلال است و ایران کاملا روی پای خودش ایستاده و بر توانمندی‌های داخلی تکیه دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: استقلال بزرگترین سرمایه ای است که در این چهل سال به دست آورده ایم و با این استقلال توانستیم هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر بگذاریم، حصر اقتصادی را بگذرانیم و در دنیا خود را تثبیت کنیم.

کمالی پور با اشاره به پیشرفت هایی که در بخش های حقوقی و قضایی کشور پس از انقلاب حاصل شده است، تصریح کرد: پیش از انقلاب صرفا وزارت عدلیه در کنار وزارتخانه های دیگر قرار داشت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس قانون اساسی یک قوه مستقل تحت عنوان قوه قضاییه فارغ از وزارت دادگستری تشکیل شد تا بیش از پیش به این بخش مهم توجه شود.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه در این سال ها به خوبی به وظایف خود به ویژه رسیدگی به حقوق مظلومان و نظارت بر حسن اجرای قوانین عمل کرده است، خاطر نشان کرد: در حوزه دادرسی اقدامات موثر و گسترده ای از زمان تشکیل قوه قضائیه صورت گرفته است و در بخش مبارزه با فساد هم اقدامات ویژه ای انجام شده در حالی که در زمان طاغوت مفسدان در حاشیه امن بودند.