ممانعت آمریکا از تصویب بیانیه ضدصهیونیستی در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که شورای امنیت سازمان ملل به درخواست کویت و اندونزی پیش نویس یک بیانیه دربارۀ محکومیت اقدام اسرائیل برای لغو ماموریت نیروهای ناظر بین المللی در الخلیل را مورد بررسی قرار داد، اما نماینده آمریکا مانع از تصویب پیش نویس این بیانیه در شورای امنیت شد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعلام کرده بود که این رژیم ماموریت نیروهای ناظر بین المللی را در الخلیل تمدید نخواهد کرد چون این نیروها فعالیت‌های نامشخص علیه اسرائیل دنبال می‌کنند.

ماموریت کارکنان سازمان ملل که از سال ۱۹۹۴ و بدنبال کشتار ده‌ها فلسطینی توسط یک صهونیست افراطی در شهر الخلیل آغاز شده، هر شش ماه یکبار تمدید میشود. ریاست این هیئت سازمان ملل طی این سال‎‌ها برعهده نروژ بوده است.

با توجه به عدم تمدید ماموریت نیروهای سازمان ملل در شهر الخلیل توسط نتانیاهو، بسیاری از اعضای شورای امنیت در نظر داشتند تا با انتشار یک بیانیه غیرالزام‌آور این اقدام نخست وزیر رژیم صهیونیستی را محکوم کند، اما نماینده آمریکا به پیش نویس این بیانیه رای منفی داد و اعلام کرد این بیانیه را مناسب نمی داند. برای تصویب این بیانیه موافقت همه اعضاء لازم بوده است.

اقدام آمریکا برای جلوگیری از تصویب بیانیه غیرالزام آور علیه رژیم صهیونیستی با ابراز تاسف دیگر سفرا از جمله نمایندگان انگلیس، فرانسه، چین و روسیه روبرو شد.