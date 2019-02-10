به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی «آشفته‌گی» به کارگردانی فریدون جیرانی، عصر امروز یکشنبه ۲۱ بهمن با حضور بهرام رادان، مهناز افشار، نسیم ادبی بازیگران، مسعود سلامی مدیر فیلمبرداری و کامیاب امین عشایری طراح صحنه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

در ابتدای این نشست فریدون جیرانی درباره فضاسازی «آشفته‌گی» گفت: این فیلم در ادامه «خفه‌گی» ساخته شده است، البته داستان «آشفته‌گی» جاندارتر است همچنین سعی کردم فرم متفاوتی داشته باشد که برای تماشاگر بیگانه است به گونه ای که ساخت چنین فیلم هایی ریسک است. این فیلم سومین تجربه در چنین فضای متفاوتی است.

وی ادامه داد: این تجربه را به این دلیل دوست دارم که دارای فضای عاشقانه ای است که آن را می پسندم، به خصوص بازیگرانم که حس عاشقانه متفاوت را به خوبی نشان داده اند.

مسعود سلامی در توضیح نوع فیلمبرداری این اثر توضیح داد: این فیلم یک اثر تجربی است و برای من جالب است که جیرانی در چنین سنی به دنبال تجربه است. حس کردم این فیلم باید قاب کج داشته باشد این اثر بیشتر عکاسی است.

بهرام رادان در ادامه این نشست بیان کرد: فریدون جیرانی یک برند است و قابلیت جلب نظر مخاطب را دارد، آن قدر شجاع است و ایده های نو برای پردازش یک داستان دارد که قابل ستایش است. بعد از ۲۰ سال با جیرانی کار کردم و از این تجربه خوشحال هستم.

مهناز افشار نیز تاکید کرد: فریدون جیرانی کارگردان مورد علاقه من است و ۳ فیلم با وی کار کرده ام، وی مطالعه می کند و به‌روز است، بازیگر باید خیلی کم هوش باشد که نتواند در فیلم های جیرانی و با راهنمایی وی نقشی را درست ایفا کند.

نسیم ادبی ادامه داد: خیلی دیر به من گفتند که ۲ سکانس در فیلم فریدون جیرانی کار کنم و من بازی در این فیلم را افتخار می دانم.

جیرانی در ادامه تاکید کرد که این فیلم، فیلم طراحی صحنه و طراحی لباس است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به شخصیت ارژنگ با بازی مهران احمدی اشاره کرد و توضیح داد: ارژنگ از سینمای رئالیستی می‌آید؛ فضایی که در «سالاد فصل» ایجاد شده بود، ارژنگ بوی همان را می دهد و شبیه نقش زنده یاد خسرو شکیبایی است. می دانستم این شخص در فضا نمی گنجد اما این عشق مریض را دوست داشتم.

عشایری طراح صحنه گفت: این اولین تجربه من با فریدون جیرانی بود، «خفه‌گی» را دیده بودم و سعی کردم «آشفته‌گی» نیز شبیه «خفه‌گی» باشد و به سمت فضای سینمای کلاسیک رفتیم.

جیرانی گفت: طرح این فیلم را حسن حسینی بر اساس یک قصه آمریکایی به نام «دوقلوها» داد، سال ۸۵ داستان را برای دوقلوهای زن نوشتم و قرار بود نقش آن را مهناز افشار بازی کند اما ترسیدم پروانه ساخت نگیرد اما بعد از «خفه گی» این فیلمنامه را به صورت دوقلوهای مرد نوشتم.

مهران احمدی در تماس صوتی توضیح داد: تجربه با جیرانی بازیگر را با جغرافیای جدیدی از سینما آشنا می کند.

جیرانی درباره نقدهای فراستی گفت: آقای فراستی در فیلم «من مادر هستم» از فیلم دفاع کرد و دفاع او از فیلم بسیار به من کمک کرد، هرچه فراستی امشب بگوید قدردان هستم.

رادان در ادامه این نشست بیان کرد: هر فیلم برای خود یک ادبیاتی دارد، این فیلم یک مالیخولیایی دارد که سعی کردم در بازی خود داشته باشم. تمام بازیگران سعی کردند استاندارد جیرانی را در فیلم رعایت کنند و همین مساله سبب می شود که فیلم کمی متفاوت باشد.

جیرانی در توضیح استفاده از شخصیت مشرقی در فیلم های خود گفت: شخصیت مشرقی در کودکی من بسیار تاثیرگذار بود، مدیر مدرسه ای که درس می خواندم به من یاد داد که بیشتر بخوانم و بنویسم و این مساله روی من تاثیرگذار بود.

وی درباره املای «آشفته گی» و «خفه گی» گفت: املای نام این ۲ فیلم غلط نیست، نگارش تازه ای است.

وی ادامه داد: قصه های جنایی ساده دارای برخورد خیر و شر است، به همین دلیل خواستیم مرد خوب، بد شود. در چنین مواردی باز هم ریسک می کنم چرا که ریسک کردن را دوست دارم.

جیرانی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: امکان دارد یک برنامه سینمایی داشته باشم.

این کارگردان توضیح داد: قبل از «خفه گی» قهرمان های من سرگشتگی دارند، یعنی آدم های مریض وجود دارند که در قصه های من حضور دارند.

وی تاکید کرد: احتمال دارد فیلم «دلهره» ساموئل خاچیکیان را بازسازی کنم، خاطره ریسک یک کارگردان در آن دوران در من باقی مانده است و می خواهم ادای دینی به این کارگردان داشته باشم.

جیرانی تصریح کرد: پول و سرمایه این فیلم تمیز است.

وی در پایان سخنان خود گفت: فیلم یک دنیای انتزاعی دارد و قرار نیست با فضا و زمان بخواند بنابراین قهرمان فیلم از داخل ژانر می آید، نه از داخل جامعه.