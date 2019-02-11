فولاد بیانیه صادر کرد/ خواستار تغییر زمان بازی پرسپولیس بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته تیم های فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با پیروزی دو بر یک اهوازی ها به پایان رسید و پرسپولیس اولین شکست این فصل خود را تجربه کرد.

بعد از این شکست باشگاه پرسپولیس اقدام به انتشار بیانیه‌ای در خصوص اتفاقات قبل و حین بازی کرد که اکنون باشگاه فولاد خوزستان نیز در واکنش به این کار باشگاه رقیب، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

١. در شروع این دیدار به دلیل قطع منطقه ای برق، شرایط به گونه ای رقم خورد که مسئولان برگزاری مسابقه، ناچارا با تاخیر ۱۵ دقیقه‌ای این دیدار را برگزار کردند و این در حالی است که بازیکنان تیم فولاد خوزستان نیز در بدو ورود به ورزشگاه دچار مشکل شدند اما با این وجود روند آماده سازی قبل از آغاز این دیدار را انجام دادند.

٢. باشگاه فولاد خوزستان با توجه به اهمیت این دیدار و در راستای برگزاری در بهترین شرایط مکاتبات لازم را به منظور تعویق این بازی به زمان دیگری را به سازمان لیگ ارائه داده بود و نهایت تلاش خود را در راستای رفع مشکلات سیستم روشنایی و برق ورزشگاه به کار گرفت که نهایتا با توجه به محدودیت های باشگاه پرسپولیس و نظر تربیت بدنی استان خوزستان این مسابقه ساعت ١۵ روز یکشنبه و با تغییر ٢ ساعته در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد.

۳. در خصوص شرایط عنوان شده در بیانیه پرسپولیس مبنی ایجاد فضا بر علیه این تیم به عرض می رساند که باشگاه فولاد خوزستان خود یکی از قربانیان اصلی مسائل غیر فوتبالی در فصل های اخیر و همچنین نیم فصل نخست بوده و در گزارش ارائه شده در برنامه ۹۰ در خصوص اشتباهات داوری نیم فصل نخست لیگ برتر رتبه های اول را به خود اختصاص داده بود! در خصوص این بازی نیز همانگونه که در برنامه شب های فوتبالی (مورخ ۲١ بهمن) به آن اشاره شد، طبق نظر کارشناسان داوری گل اول فولاد که مردود اعلام شده بود، صحیح بود و پنالتی هم به درستی اعلام شد و این نشان دهنده آن است که فولاد در این بازی نیز متضرر شده است.

با این وجود فولاد به عنوان یکی از معدود باشگاه های سازنده فوتبال کشورمان، همواره اصول حرفه ای و اخلاقی را سرلوحه کار خود قرار داده و بر اساس ارزش هایی که به آن اعتقاد دارد در این دیدار نیز رفتار نمود و خوشبختانه موفق شد با ارائه یک بازی بهتر نسبت به حریف خود به برتری برسد.

۴. برنامه های کانون هواداران باشگاه فولاد خوزستان در این دیدار در راستای نزدیکی بیشتر هواداران این باشگاه با هواداران پرسپولیس بود. باشگاه فولاد خوزستان با توجه به در پیش بودن ۲۲ بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی با مشارکت هواداران برنامه ریزی کرده بود و خوشبختانه در طول ٩٠ دقیقه شاهد هیچگونه حاشیه ای از جانب هواداران فهیم فولاد خوزستان نبودیم. از سویی این دیدار به نوعی آشتی دوباره هواداران با سکوهای ورزشگاه غدیر بود و جا دارد با عدم پرداختن به مسائل حاشیه ای تاثیرات مثبت این دیدار بر جامعه و شادی تزریق شده به صدها هزار هوادار فولاد خوزستان را مورد توجه قرار داد.