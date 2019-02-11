مترو همچنان مهمترین اولویت شهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهربانو امانی رییس کمیته ایمنی حمل و نقل شورا با بیان این که بدون تردید مهمترین اولویت شهر تهران کاهش ترافیک و آلودگی هوا است و مهمترین راهکار این مهم نیز توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو است گفت: در بودجه بندی سالانه بیشترین بودجه ها به حمل و نقل عمومی و مترو اختصاص می یابد. اما اینکه چرا با وجود تخصیص بودجه همچنان در توسعه مترو با مشکل مواجه هستیم یک علتش به همان توزیع قطره چکانی بودجه بر می گردد که البته دوره پنجم مدیریت شهری با محدودیت شدید درآمدی مواجه است.

امانی اظهار داشت: در چنین شرایطی یکی از راهکارهایی که می تواند به مدد مدیریت شهری بیاید تحکیم پیوند بین حلقه های مدیریتی بین شهرداری و دولت است. خوشبختانه در این دوره شاهد همراستایی مدیریت شهری و دولت هستیم و به رغم شرایط اقتصادی دولت حمایت هایی هر چند حداقلی در بحث منابع درآمدی مدیریت شهری می شود، گرچه کافی نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: خوشبختانه ارتباط شورا و شورای عالی استان ها با مجلس و دولت تبدیل به ارتباطی موثر شده و هر چقدر حلقه مدیریت شهری و ملی بیشتر به هم پیوند بخورد و جزیره ای تصمیم گیری نشود اثر بخشی آن به نفع مردم خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در پایان خاطر نشان ساخت: یکی از اقدامات کمیسیون عمران شورا این بوده است که اولویت های پروژه های در سطح شهر را از معاونت فنی و عمران شهردایر تهران خواستار شده و بر این اساس بهتر می توان در زمینه بودجه بندی اقدام کرد. سال ۹۸ نیز بخش اعظمی از بودجه حمل ونقل به مترو اختصاص خواهد داشت و با رویه ای که شورای پنجم در پیش گرفته و پرهیز از پروژه های غیر ضروری در سطح شهر امیدوار هشتیم سال آینده اتفاق ها خوبی برای مترو پایتخت بیافتد.