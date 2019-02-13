وضعیت ترافیک صبحگاهی در بزرگراه های تهران بزرگ

سرگرد مجید رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت ترافیک صبح چهارشنبه در معابر بزرگراهی تهران بزرگ، گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردارجنگل، محور غرب به شرق آزادراه تهران- کرج از پل شرقی، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل‌ا... از جناح و محور جنوب به شمال بزرگراه چمران از پل حکیم با حجم بار ترافیکی مواجه است.

وی افزود: محور شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از امام علی(ع)، محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن‌دوست و محور شرق به غرب بزرگراه صدر از کامرانیه دارای بار ترافیکی نیمه‌سنگین است.