مسائل منطقه؛ محور گفتگوی ظریف و نبیه بری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در ادامه دیدارهای خود با مقامات ارشد لبنان، با نبیه بری رئیس مجلس این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وزیر امور خارجه کشورمان تشکیل موفقیت آمیز دولت لبنان که با مساعی ایشان و مجلس ملی لبنان صورت گرفت را تبریک گفت.

طرفین در این دیدار در خصوص راههای توسعه و تعمیق روابط دو جانبه، همکاری های پارلمانی، گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی با تاکید بر مشارکت بخش های دولتی و خصوصی دو کشور در پروژه های این کشور و نیز مهمترین مسائل منطقه، از جمله فلسطین و سوریه گفتگو و تبادل نظر کردند.