تبلیغات اسلامی گلستان از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان؛ این اداره کل با صدور پیامی از حضور باشکوه مردم دیار غیرتمند گلستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر کرد. در متن این پیام آمده است:

بسمه تعالی

«حضور مقتدرانه و پرشکوه مردم زمان شناس و ولایت مدار ایران اسلامی در راهپیمایی غرور آفرین و عزت بخش یوم الله ۲۲بهمن ، بار دیگر نشان داد که این امت آزادی خواه و استقلال طلب همواره با ایستادگی و مقاومت به آرمان ها و فضایل ناب انقلاب اسلامی پایبند بوده و نه تنها در برابر مشکلات وسختی ها میدان را ترک نکرده بلکه بیشتر از گذشته برای دفاع از ارزش های والای ولایت و پاسداری از خون شهدا و دستاوردهای چهل ساله نظام در میدان حضور خواهند داشت.

این شکوه حضور که پر خروش تر از سنوات گذشته بود ثابت کرد که این ملت همچنان هوشیار بوده و در مقابل آمریکای مستکبر و این شیطان بزرگ در تحقق شعار پر شور «مرگ بر آمریکا» مصمم تر از گذشته در میدان حضوردارد.

البته حضور مردم درایام شهادت فاطمیه (س) ودهه فجر فاطمی و صحنه های انقلاب به ویژه در راهپیمایی روز ۲۲بهمن بار دیگر مسئولیت مسئولان نظام را یادآوری می کند تا ضمن قدرشناسی؛ سرعت پیشرفت همه جانبه کشور به ویژه در حوزه اقتصادی را با حمایت از تولید و حمایت ازکالای ایرانی دو صد چندان نموده و بر ظرفیت های داخلی تکیه کنند. ظرفیت هایی که هر گاه به آن توجه شد نه تهدید و تحریم و نه زورگویی و باج خواهی هرگز خللی در اراده مردم نداشته بلکه موجب توقف زیاده خواهی ها و افزون طلبی های بیگانگان شد.

در پایان، به پاس این حضور باشکوه از رهنمودهای حکیمانه و مدبرانه امام خامنه ای دامت برکاته خداوند سبحان را شکر نموده و از یکایک امت شهید پرور و مردم خداجوی ایران اسلامی بویژه مردم گلستان که بار دیگر با حفظ وحدت ملی و انسجام اسلامی خویش امید را در اذهان و افکار آزاد اندیشان عالم به ویژه ملت های به پا خواسته در بیداری اسلامی تقویت نموده و موجب یأس و نومیدی قلوب کریه نظام سلطه گردیدند تشکر و قدردانی می کنیم.»