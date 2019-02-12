محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سانس‌های فوق‌العاده ۲۲ بهمن ماه آخرین روز این رویداد سینمایی گفت: در آخرین روز جشنواره فیلم فجر سینما آزادی با «جان دار» ساخته پدرام پورامیری و حسین امیری دوماری، سینما فرهنگ با «سرخپوست» به کارگردانی نیما جاویدی، کورش با «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار و «متری شیش و نیم» ساخته سعید روستایی، مگامال با «متری شیش و نیم» و ایران مال با «مسخره باز» ساخته همایون غنی‌زاده و «قصر شیرین» ساخته سیدرضا میرکریمی فوق العاده ای شدند.

وی افزود: «ماجرای نیمروز؛ رد خون» در آستارا، «متری شیش و نیم» و «شبی که ماه کامل شد» در ماندانا، «متری شیش و نیم» در سینما راگا و سینما فجر اسلامشهر نیز به سانس فوق‌العاده کشیده شدند.

فرجی در پایان عنوان کرد: در مجموع نیز تا روز بیست و یکم بهمن ماه به ترتیب «متری شیش و نیم» با سانس فوق‌العاده در ۲۰ مرکز، «ماجرای نیمروز؛ رد خون» در ۱۸ مرکز، «سرخ‌پوست» و «شبی که ماه کامل شد» هر کدام با ۱۵ مرکز بیشترین سانس ویژه را به خود اختصاص دادند.