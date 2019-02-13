واکنش خانواده شهدای ناجا به اظهارات کارگردان «متری شش و نیم»

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده شهدای ناجا در پاسخ به اظهارات کارگردان فیلم متری شش‌ونیم در بیانیه‌ای گفتند: «با سلام به محضر سبز پوشان نیروی انتظامی که الحق در نهایت گمنامی و تلاش حافظ امنیت و آسایش ما هستند و اما در خصوص صحبت‌های ناشایست یکی از اهالی سینما درباره پلیس خدوم کشورمان بر خود لازم میدانم به‌عنوان برادر شهیدی از خانواده ناجا نسبت به این موضوع اعتراض خویش را از این طریق ابراز و اعلام کنم و البته درباره دلایل بکار بردن این قبیل ادبیات از ناحیه این شخص به این نکته اشاره‌کنم که با توجه به سن و سال و تیپ ظاهری و گویش ایشان به‌راحتی می‌توان پی برد که وی از نوعی شخصیت نمایشی برخوردار یا حداقل تأثیر پذیرفته است و انتخاب شدن فیلمش از نگاه مردم گویا فراتر از ابعاد و ظرفیت شخصیت او بوده چراکه از سر ذوق‌زدگی ناخودآگاه از شخصیت خودفرمان گرفته و این جملات سخیف را درباره کارکنان زحمتکش نیروی انتظامی بکار برده است.

چراکه این قبیل افراد تمایل دارند همیشه در کانون توجه بوده و موردتوجه جمع باشند و همیشه ازاین‌جهت احساس نگرانی و کمبود دارند و یکی از کارهایی که این قبیل افراد انجام می‌دهند رفتار و گفتارهای تحریک‌کننده، قشقرق کننده و برانگیختن تحسین و تائید دیگران باهدف خودنمایی است و متأسفانه در این مورد با بدترین روش ممکن که همانا سیاه نمایی به‌دوراز تمامی موازین اخلاقی، وجدانی، قانونی و شرعی اقدام کرده است.

لذا حقیر به نمایندگی از بیت معظم شهدای ناجا ضمن محکوم کردن این تفکر و گفتار همچنین ایشان را دعوت به استغفار و طلب حلالیت از نیروهای پلیس و فصل الخطاب قرار دادن مفهوم آیه اول سوره مبارک الهمزه در زندگی‌اش می‌نمایم»

به گزارش مهر، سعید روستایی کارگردان فیلم متری شش و نیم در اختتامیه جشنواره فیلم فجر، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود: «خیلی دنبال شما می‌گشتیم. من پشت دستم را داغ می‌کنم از این به بعد پلیس از جلوی دوربینم که هیچ، از پشت دوربینم هم رد شود!»