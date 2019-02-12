تثبیت جایگاه ۱۶ ایران در تولید علم جهان

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس آخرین آمار پایگاه سایماگو که از تولیدات علمی کشور های مختلف جهان مبتنی بر داده های اسکوپوس ارائه داده است، مشخص شد که ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی با تولید ۵۴ هزار و ۳۸۸ مدرک در تمام رشته های موضوعی در جایگاه ۱۶ تولید علم جهان نشسته است.

وی افزود: از مجموع ۵۴ هزار و ۳۸۸ مدرک، تعداد ۵۱ هزار و ۴۱۴ مدرک قابل استناد گزارش شده است. تعداد استنادهای مربوط به مدارک ایران در همین سال نیز ۲۸ هزار و ۸۱۳ استناد بوده است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان کرد: برای ایران، تعداد خود استنادی نیز برابر با ۱۴ هزار و ۱۴۰ مورد و استناد به هر مدرک ۰.۵۳ و شاخص اچ نیز ۲۵۷ است.

مهراد تاکید کرد: استناد به هر مدرک آمریکا با تولید ۶۲۶ هزار و ۴۰۳ مدرک، چین با تولید ۵۰۸ هزار و ۶۵۴ مدرک و انگلستان با تولید ۱۹۱ هزار و ۸۳۰ مدرک به ترتیب در رتبه های اول تا سوم جهان قرار دارند.

وی تاکید کرد: شاخص «h» ایالات متحده آمریکا ۲ هزار و ۷۷، چین ۷۱۲ و انگلستان هزار و ۲۸۱ است.

چهره ماندگار علمی کشور گفت: کشور ترکیه که از نظر تولید علم تا چند سال پیش نسبت به ایران جلوتر بود اکنون با تولید ۴۲ هزار و ۴۰۵ مدرک حائز رتبه ۱۹ تولید علم جهان است. از ۴۲ هزار و ۴۰۵ مدرک مربوط به ترکیه، تعداد ۳۸ هزار و ۵۶۶ مدرک قابل استناد بوده که تعداد استناد ها برابر با ۱۵ هزار و ۲۴۲ (بسیار کمتر از استناد به مدارک ایران)، تعداد ۴ هزار و ۱۴۰ مدرک خود استنادی(کمتر از خود استنادی ایران) و تعداد استناد به هر مدرک با ۰.۳۶ درصد (کمتر از ایران) است. شاخص h ترکیه ۳۶۸ است.

مهراد عنوان کرد: چنانچه از نظر تولید علم رتبه کشورهای خاورمیانه را محاسبه کنیم براساس آمار سایماگو ایران، ترکیه، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و مصر رتبه های اول تا پنجم تولید علم را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: رتبه امارت متحده عربی، عراق، قطر، اردن و لبنان نیز به ترتیب ششم تا دهم است. میزان تولید علم این کشور ها تقریبا در دامنه ای بین ۶ هزار تا ۳ هزار است.

چهره ماندگار علمی کشور خاطرنشان کرد: ایران در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ یعنی در طی ۲۲ سال گذشته، تعداد ۴۴۸ هزار و ۷۹ مدرک تولید کرده که تعداد مدارک قابل استناد ۴۳۴ هزار و ۶۵۶، تعداد استنادها ۳۳۶ هزار و ۹۷۹، تعداد خود استنادی یک میلیون و ۲۳۲ هزار و ۵۶۳، تعداد استناد به هر مدرک ۷ هزار و ۵۲ و شاخص اچ ایران در این بازه زمانی نیز ۲۵۷ است.

مهراد گفت: میزان تولیدات علمی ایران در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس در سال ۲۰۱۸ میلادی ۵۹ هزار و ۸۱۲ مدرک است. با این میزان از تولید علم، ایران رتبه ۱۶ خود را در بین کشورهای تولید کننده علم همچنان حفظ کرده است.