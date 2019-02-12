اعلام 20 نامزد کسب عنوان پایتخت کتاب ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین دوره این برنامه 172 شهر از تمامی استان‌های کشور موفق به ارسال آثار خود به دبیرخانه مرکزی این جشنواره شدند که نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.در این دوره از برگزاری این برنامه، به غیر از افزایش کمی آثار ارسالی به دبیرخانه، در حوزه محتوایی و مستند سازی نیز شهرهای شرکت کننده رشد قابل توجهی داشته اند.داوری این دوره در سه مرحله صورت گرفت و 35 شهر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند و هئیت داوران در تاریخ چهار شنبه 17 بهمن ماه 1397، بیست شهر را به عنوان شهرهای راه یافته به مرحله نهایی این دوره از برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران انتخاب کردند.

بیست شهر راه یافته به مرحله نهایی به این شرح هستند. مهاباد و ارومیه از استان آذربایجان غربی، شهرری از استان تهران، خورموج و برازجان از استان بوشهر، دزفول و رامهرمز از استان خوزستان، سبزوار از استان خراسان رضوی، خرم‌آباد از استان لرستان، خاش از استان سیستان و بلوچستان، رفسنجان، بم، سیرجان از استان کرمان، اسلام‌آّباد غرب از استان کرمانشاه، شیراز و اوز و صدرا از استان فارس، بابل از استان مازندران، ابرکوه و یزد از استان یزد.

فراخوان پنجمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران در ابتدای شهریور ماه 1397 از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب ایران اعلام شد. استقبال گسترده شهرهای کشور از این برنامه باعث شد دو مرحله مهلت ارسال آثار به این برنامه تمدید شود.در برگزاری پنجمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران سازمان ها و نهاد های زیر همکاری و مشارکت دارند: کمیسیون ملی یونسکو، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان اسناد وکتابخانه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران، نهاد کتابخانه‌های عمومی، خانه کتاب کشور، انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان، شبکه‌ی شهرهای دوستدار کتاب.