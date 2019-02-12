برقراری بیش از نیم میلیون تماس با سامانه اورژانس ۱۱۵ شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد مرادیان با بیان عملکرد فعالیت نیروهای اورژانس فارس گفت: در طی ۱۰ ماهه نخست امسال از تعداد ۵۶۰ هزار و ۳۱۸ تعداد تماس با اورژانس فارس، ۱۹۴ هزار و ۲۴۷ مورد نیازمند اعزام کارکنان به محل بوده که از این تعداد، ۴۰ هزار و ۲۵۶ مورد آن تصادف بوده است.

او با بیان اینکه آمار اعزام ماموریت های تصادف جاده ای در استان افزایش یافته، افزود: بیشترین ماموریت های تصادفی در محورهای مواصلاتی استان به ترتیب در محورهای شیراز- اصفهان، شیراز-فسا-بندرعباس و شیراز- کازرون صورت گرفته و ۲۱ درصد ماموریت های اورژانس مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.

رئیس اورژانس ۱۱۵فارس ادامه داد: در حال حاضر ۵۴ درصد ماموریت ها غیر تصادفی،۱۲درصد بیماری های قلبی و۱۲ درصد دیگر را بیماری های تنفسی و انواع مسمومیت ها تشکیل می دهد.

او با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، با هدف جلوگیری از مزاحمت تلفنی به اورژانس، از ثبت ۸۷ هزار و ۵۱۳ تماس مزاحمت تلفنی در سامانه اورژانس، طی ۱۰ ماهه ابتدایی امسال خبر داد که نسبت به سال گذشته، ۲۲ درصد افزایش یافته است.

دکتر مرادیان با بیان اینکه اورژانس ۱۱۵ استان فارس در تمام ساعات شبانه روز آماده ارایه خدمت به بیماران و مصدومان است اضافه کرد: اورژانس هوایی فارس نیز در طی ۱۰ماه امسال با انجام ۸۶ سورتی پرواز توانسته تعداد قابل توجهی از بیماران را به مراکز درمانی انتقال دهد.