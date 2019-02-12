شورای امنیت جنایات جنگی و ضدبشری ائتلاف واشنگتن را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه با ارسال دونامه جداگانه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت به حملات جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا به اردوگاه غیرنظامیان در الباغوز در حومه دیرالزور که به کشته شدن غیرنظامی از جمله شماری زن و کودک منجر شد، واکنش نشان داد.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: این جنایت جدید در ادامه جنایات جنگنی و ضد بشری است که این ائتلاف ضد ملت سوریه مرتکب می شوند و در راستای ادامه حمایت از تروریسم و به کارگیری تروریستها و شبه نظامیان جدایی طلب برای تحقق اهداف و طرح های خصمانه ای که حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را هدف قرار گرفته است.

در دو نامه وزارت خارجه سوریه آمده است: سوریه از شورای امنیت می خواهد که این جنایات و حملات را متوقف کند و به مسئولیت خود در حفظ امنیت و صلح بین المللی و انجام تحقیق بین المللی درباره این جنایات به عمل آورد و آنرا محکوم کند و اقدام فوری برای توقف و ممانعت از تکرار این حملات و پایان دادن به حضور نامشروع نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای خارجی در اراضی سوریه و ممانعت از اجرای طرحهای آنها به عمل آورد.