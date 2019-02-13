به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد ولباس کشور، بیست نماینده از کشورهای آسیایی و اروپایی در غرفه های اختصاص یافته در بخش بین الملل هشتمین جشنواره مد ولباس فجر محصولات خود را در زمینه مد و لباس اسلامی عرضه می کنند.

کشورهای تونس، سنگاپور، کانادا، چین، قزاقزستان، قرقیزستان، روسیه، ایتالیا، سوریه، عمان، فرانسه، آذربایجان، ارمنستان، عراق، پاکستان، هند، افغانستان، ترکیه، اسپانیا، اندونزی در بخش بین‌الملل هشتمین جشنواره مد ولباس فجر حضور دارند.

برای شرکت در بخش بین الملل هشتمین جشنواره مد ولباس فجر کشورهای تونس ۲ غرفه، قزاقستان ۲غرفه، ایتالیا۳غرفه، فرانسه ۴غرفه، عمان۳ غرفه، آذربایجان ۲غرفه، پاکستان۲غرفه و سایر کشورها یک غرفه درخواست کرده بودند که به آنها اختصاص خواهدیافت.

بخش بین الملل هشتمین جشنواره مد و لباس فجر ۲۵ الی ۲۸ بهمن ماه در منطقه آزاد چابهار برگزار می شود.همچنین در تهران هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر با شعار " خوشا مکران و نقش بی مثالش" از ۲۶ بهمن تا ۲ اسفنده ماه از ساعت ۱۰ الی ۲۰ در مجموعه نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می شود.