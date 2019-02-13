همگان بر سند تحول بنیادین توافق دارند/ دو راه اجرای سند تحول

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نشست هم‌اندیشی رؤسای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی(بعد از انقلاب) که صبح امروز با موضوع مدرسه تراز تمدن نوین اسلامی، چالش‌ها و راهبردها در مدرسه دارالفنون برگزار شد، گفت: مدرسه تراز تمدن الگوی اسلامی خوب است. اما باید بگوییم این مدرسه چگونه باید باشد و در سند تحول بنیادین، ببینیم چگونه به آن پرداخته شده است.

وی ادامه داد: امروز همگی بر سند تحول بنیادین سندی توافق داریم و مخالفی ندارد. تنها ممکن است برخی با بخش‌هایی از آن یا عباراتی در آن مخالف باشد، اما کلیت محتوا حرف‌های منطقی، اسلامی و تربیتی است که به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته و به تصویب شده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه بیان کرد: برای اجرای سند تحول ۲ راه وجود دارد؛ اول آنکه جبهه‌ای عمل کنیم و روش بعدی این است که بخش‌های اولویت دار را انتخاب کنیم و روی آن متمرکز شویم.

وی در تکمیل سخنان خود گفت: آموزش و پرورش در حال حاضر نمی تواند به صورت جبهه ای عمل کند و محدودیت هایی دارد که باید به سمت انتخاب اولویت ها برود.

وی در ادامه به چالش دیگر آموزش و پرورش که تربیت معلم است اشاره کرد و بیان کرد: بعد از انقلاب سازوکار تربیت معلم باعث درگیری آموزش و پرورش با وزارت علوم شد. ما تلاش بسیاری کردیم تا مجوز تاسیس دانشگاه فرهنگیان را گرفتیم که این دانشگاه در اختیار آموزش و پرورش باشد، اما سوال اینجاست که این دانشگاه چقدر به اهداف خود نزدیک شده است.

حدادعادل اظهار کرد: بنابر آمار مرکز نیروی انسانی آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۰، حدود ۳۲۰ هزار معلم در آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند و ظرفیت دانشگاه فرهنگیان تا چهار سال بیشتر ۷۰ هزار نفر نیست. در نتیجه می رویم سراغ فارغ التحصیلان دیگر دانشگاه ها. همین می شود که ساماندهی معلمان حق التدریس به نتیجه نمی رسد چون هر بار گروهی از معلمان حق التدریس به نمایندگان فشار می‌آوردند برای رسمی شدن و آن‌ها برای آنکه مردم را راضی نگه دارند تا در دوره بعد رای بیاورند این خواسته را می‌پذیرند که همین مسیر ادامه پیدا کند. این مسیر باعث یک سری اتفاقات دنباله دار می شود به طوریکه امروز آموزشیاران نهضت سوادآموزی هم مدعی معلم شدن و استخدام شدن هستند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه شهید رجایی اعتقاد داشت راه اصلاح آموزش و پرورش تربیت معلم است، گفت: باید تربیت معلم شبانه روزی باشد و بهترین افراد جذب معلمی شوند. اما الان می شنویم که برای این منظور جا و امکانات نیست. آرزوی من این است که هر که می‌خواهد معلم باشد، در دانشگاه فرهنگیان دوره ببیند. اگر معلم درست تربیت کنیم می‌توانیم اجرای سند تحول را دنبال کنیم، اما این موضوع را رها کردیم.