به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی «تعریف فلسفه» در روزهای ۲۴ تا ۲۶ مه ۲۰۱۹ در دانشگاه ووهان- چین برگزار می‌شود.

هدف این کنفرانس تبیین مفهوم و نقش فلسفه و رشته‌های مرتبط با آن و بررسی دیدگاه‌های مختلف پیرامون مفهوم فلسفی در یک محل است.

از علاقمندان به این موضوع دعوت می‌شود با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل ExplainingPhilosophy۲۰۱۹@gmail.com در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ فوریه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۸۲۷۴ مراجعه گردد.

