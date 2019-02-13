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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

کنفرانس بین‌المللی «تعریف فلسفه» برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی «تعریف فلسفه» برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی «تعریف فلسفه» در دانشگاه ووهان- چین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی «تعریف فلسفه» در روزهای ۲۴ تا ۲۶ مه ۲۰۱۹ در دانشگاه ووهان- چین برگزار می‌شود.

هدف این کنفرانس تبیین مفهوم و نقش فلسفه و رشته‌های مرتبط با آن و بررسی دیدگاه‌های مختلف پیرامون مفهوم فلسفی در یک محل است.

از علاقمندان به این موضوع دعوت می‌شود با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل ExplainingPhilosophy۲۰۱۹@gmail.com در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ فوریه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۸۲۷۴ مراجعه گردد.
 

کد مطلب 4540997
سارا فرجی

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