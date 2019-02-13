به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بینالمللی «تعریف فلسفه» در روزهای ۲۴ تا ۲۶ مه ۲۰۱۹ در دانشگاه ووهان- چین برگزار میشود.
هدف این کنفرانس تبیین مفهوم و نقش فلسفه و رشتههای مرتبط با آن و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون مفهوم فلسفی در یک محل است.
از علاقمندان به این موضوع دعوت میشود با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل ExplainingPhilosophy۲۰۱۹@gmail.com در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ فوریه ۲۰۱۹ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۶۸۲۷۴ مراجعه گردد.
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