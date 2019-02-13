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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

۳۰ بهمن ماه؛

۴۰ اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی رونمایی می شود

۴۰ اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی رونمایی می شود

آیین رونمایی و بازنمایی از ۴۰ اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی را با عنوان «چلچراغ» در مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقارن با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران،‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آیین رونمایی و بازنمایی از ۴۰ اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی را با عنوان «چلچراغ» برگزار می‌نماید.

چلچراغ عنوان آیین رونمایی و بازنمایی از ۴۰ اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی است که با همکاری مشترک پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ بهمن‌ماه جاری مقارن با ایام فرخنده سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

در این مراسم آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، دکتر علی‌اکبر ولایتی و دکتر محمدمهدی طهرانچی به ایراد سخنرانی می‌پردازند. همچنین در حاشیه این مراسم از چهل نویسنده در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی تجلیل به عمل خواهد آمد.

آیین رونمایی و بازنمایی از ۴۰ اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی «چلچراغ» صبح روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ بهمن‌ماه جاری از ساعت ۰۹:۰۰ صبح با حضور اساتید، فرهیختگان و اصحاب رسانه در تالار شهید باکری مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) به نشانی: تهران،‌ خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین(ع)، جنب بیمارستان بوعلی برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این مراسم بلامانع است.

کد مطلب 4541050
سارا فرجی

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