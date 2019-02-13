۴۰ اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مقارن با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آیین رونمایی و بازنمایی از ۴۰ اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی را با عنوان «چلچراغ» برگزار مینماید.
چلچراغ عنوان آیین رونمایی و بازنمایی از ۴۰ اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی است که با همکاری مشترک پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی روز سهشنبه مورخ ۳۰ بهمنماه جاری مقارن با ایام فرخنده سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
در این مراسم آیتالله علیاکبر رشاد، دکتر علیاکبر ولایتی و دکتر محمدمهدی طهرانچی به ایراد سخنرانی میپردازند. همچنین در حاشیه این مراسم از چهل نویسنده در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی تجلیل به عمل خواهد آمد.
آیین رونمایی و بازنمایی از ۴۰ اثر فاخر در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی «چلچراغ» صبح روز سهشنبه مورخ ۳۰ بهمنماه جاری از ساعت ۰۹:۰۰ صبح با حضور اساتید، فرهیختگان و اصحاب رسانه در تالار شهید باکری مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) به نشانی: تهران، خیابان دماوند، بعد از میدان امام حسین(ع)، جنب بیمارستان بوعلی برگزار خواهد شد.
حضور علاقمندان در این مراسم بلامانع است.
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