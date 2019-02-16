انتظار ۱۲ ساله برای آزادسازی سهام عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ سال از زمان ورود سهام عدالت با شعار «توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرهای مختلف جامعه» و «گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران» به اقتصاد ایران می گذرد.

سهام عدالت که به معنای واگذاری بلاعوض سهام شرکت های دولتی به مردم و افراد کم توان جامعه و شریک شدن آنها در درآمدهای دولت است، ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ ایرانی را در بر می گیرد که البته از این تعداد بیش از ۲ میلیون نفر فوت شده اند اما با توجه به اینکه افراد فوت شده نیز کماکان سهامدار سهام عدالت هستند و ورثه آنها حق استفاده از سهام عدالت متوفیان را دارند، فهرست مشمولان سهام عدالت همان عدد ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر است .

البته تاکنون سهام عدالت نتوانسته است چندان در مسیر اصلی خود قرار گیرد، چراکه طی ۱۲ سال گذشته این سهام ارزش انتقال (خرید و فروش) و ارزش مدیریت نداشته و اگر هم سودی به آن تعلق گرفته بسیار ناچیز بوده است چراکه به عنوان مثال در سال گذشته برای یک میلیون تومان سهام عدالت سود «۱۵۰ هزار تومانی» واریز شد و امسال نیز قرار است این عدد یه « ۱۷۵ هزار تومان» افزایش یابد.

ضمن اینکه هنوز مشمولان سهام عدالت صرفا ثبت نام شده سهام عدالت هستند و سازمان خصوصی سازی به صورت مجازی، سود را از ۴۹ شرکت سرمایه پذیر دریافت و به صورت علی السویه میان سهام داران تقسیم می کند.

در همین راستا از سه سال پیش پروژه آزادسازی سهام عدالت کلید خورد تا از این طریق مالکیت سهام به مردم منتقل شود.

در این راستا ۱۳ ماه پیش دولت لایحه ساماندهی سهام عدالت را به مجلس ارائه کرد تا نمایندگان با بررسی دقیق آن، در خصوص آزادسازی سهام عدالت تصمیم گیری و پس از سال ها این سهام را به مردم منتقل کنند.

با این حال و با گذشت بیش از یک سال از ارائه لایحه مذکور به مجلس، هنوز نمایندگان در خصوص سازوکار آزادسازی سهام عدالت به جمع بندی نرسیده اند و اگرچه در مصاحبه های مختلف از تمایل مجلس و نهادهای حاکمیتی به آزادسازی هرچه سریع تر سهام عدالت خبر داده اند اما در عرصه عمل، هنوز اقدامی انجام نشده است.

وعده پورابراهیمی: آخر بهمن

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سوم بهمن ماه درباره آزادسازی سهام عدالت گفته بود: «پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت در کشور در غالب گزارش کمیسیون اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور ارائه شد که در صورت موافقت اعضای این شورا و پس از آن تأیید مقام معظم رهبری امیدواریم طی دو هفته آینده آزادسازی سهام عدالت براساس جدول زمانبندی عملیاتی شود. ما در مجلس و در کمیسیون اقتصادی به صورت جدی به دنبال این هستیم که در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی موضوع انتقال قطعی مالکیت سهام به مردم را عملیاتی کنیم.»

وعده وزیر اقتصاد: آخر سال

پس از این اظهارنظر، ۲۰ روز بعد نیز فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از آزادسازی سهام عدالت تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: «تلاش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند.»

بر پایه این گزارش، علی رغم تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر آزادسازی سریع سهام عدالت، اما با توجه به اینکه در فصل بودجه قرار داریم، احتمال اینکه سهام عدالت در پایان سال جاری و یا ابتدای سال جدید، آزاد شود بسیار پایین است؛ چه بسا که رئیس کل سازمان خصوصی سازی نیز آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال جاری را دور از واقعیت عنوان می کند.

سازمان خصوصی‌سازی: بعید است مجلس فرصت بررسی پیدا کند

میرعلی اشرف پوری حسینی در گفتگو با رادیو گفت: در تصمیم گیری در رابطه با آزادسازی سهام عدالت تردید و اختلاف نظر وجود دارد که این موضوع موجب تاخیر ۳ ساله در آزادسازی سهام عدالت شده و ما نیز از این موضوع ناراحت هستیم.

وی داد: از ارائه لایحه ساماندهی سهام عدالت توسط دولت به مجلس حدود ۱۳ ماه می گذرد و این مدت زمان کافی برای بررسی این لایحه و نحوه آزادسازی سهام عدالت است، البته زحمت های زیادی در زمینه بررسی لایحه در مجلس کشیده شده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به این که در حال حاضر نمایندگان مجلس در حال تصویب بودجه سال آینده هستند، بعید به نظر می رسد لایحه ساماندهی سهام عدالت تا پایان امسال در مجلس به تصویب برسد. با این حال امیدواریم در اولین فرصت این اتفاق بیفتد.